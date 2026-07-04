ตารางแข่ง ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ครบทุกคู่ เวลาไทย

ฟุตบอลโลก 2026 เดินทางมาถึงรอบ 16 ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการแล้ว หลังใช้เวลาคัดเลือกจาก 48 ทีมในรอบแบ่งกลุ่ม ตามด้วยรอบ 32 ทีมที่จบลงเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตอนนี้เหลือเพียง 16 ทีมที่ยังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์โลกในทัวร์นาเมนต์ที่จัดร่วมกันโดยสามชาติเจ้าภาพ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก
16 ทีมที่เข้ารอบ
แคนาดา, โมร็อกโก, ปารากวัย, ฝรั่งเศส, บราซิล, นอร์เวย์, เม็กซิโก, อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, สหรัฐอเมริกา, เบลเยียม, อาร์เจนตินา, อียิปต์, สวิตเซอร์แลนด์ และโคลอมเบีย
ในจำนวนนี้ ทั้งสามชาติเจ้าภาพยังอยู่ในเกม รวมถึงทีมความหวังแชมป์อย่างอาร์เจนตินาของลิโอเนล เมสซี, ฝรั่งเศสของกีลิยัน เอ็มบัปเป, โปรตุเกสของคริสเตียโน โรนัลโด และบราซิล
ตารางแข่งรอบ 16 ทีมสุดท้าย เวลาประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม
- 00:00 น. แคนาดา พบ โมร็อกโก ที่ฮิวสตัน
- 04:00 น. ปารากวัย พบ ฝรั่งเศส ที่ฟิลาเดลเฟีย
วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม
- 03:00 น. บราซิล พบ นอร์เวย์ ที่นิวยอร์ก
- 07:00 น. เม็กซิโก พบ อังกฤษ ที่เม็กซิโกซิตี
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม
- 02:00 น. โปรตุเกส พบ สเปน ที่ดัลลัส
- 07:00 น. สหรัฐอเมริกา พบ เบลเยียม ที่ซีแอตเทิล
- 23:00 น. อาร์เจนตินา พบ อียิปต์ ที่แอตแลนตา
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม
- 03:00 น. สวิตเซอร์แลนด์ พบ โคลอมเบีย ที่แวนคูเวอร์
ทุกคู่แข่งกันแบบแพ้คัดออก หากเสมอกันหลัง 90 นาที จะต่อเวลาพิเศษ 2 ครึ่งครึ่งละ 15 นาที และถ้ายังเสมอจะตัดสินด้วยการยิงลูกโทษ
จับตาคู่ไหนเป็นพิเศษ
คู่ที่แฟนบอลทั่วโลกรอดูคือโปรตุเกสพบสเปน เพราะเป็นการเจอกันระหว่างคริสเตียโน โรนัลโดกับลามีน ยามาล สองซูเปอร์สตาร์ต่างยุค ส่วนบราซิลพบนอร์เวย์ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นศึกดวลกันระหว่างวินิซิอุส จูเนียร์กับเออร์ลิง ฮาลันด์
เม็กซิโกเจ้าภาพยังเก็บสถิติชนะรัวมาตลอดทัวร์นาเมนต์ และจะเจองานหนักกับอังกฤษที่มีแฮร์รี เคนเป็นผู้นำทัพ
สำหรับสายที่นำไปสู่รอบชิงชนะเลิศ หากอาร์เจนตินาผ่านอียิปต์ไปได้ และฝรั่งเศสก็ผ่านปารากวัยที่กำลังเล่นเซอร์ไพรส์ทั้งทัวร์นาเมนต์ ทั้งสองทีมมีโอกาสมาเจอกันอีกครั้งในนัดชิงชนะเลิศ เหมือนที่เคยพบกันมาแล้วในฟุตบอลโลกครั้งก่อน
ส่วนโมร็อกโกที่สร้างผลงานดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ ก็ยังเป็นทีมมืดที่ต้องระวัง แม้จะเจอแคนาดาเจ้าภาพในรอบนี้ก็ตาม
ผลรอบ 32 ทีมที่ปิดจบเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม มีไฮไลต์สำคัญคือ ออสเตรเลียเสมออียิปต์ 1 ต่อ 1 ในเวลาปกติ ก่อนอียิปต์เอาชนะจุดโทษผ่านเข้ารอบ ส่วนอาร์เจนตินาเอาชนะกาบูเวร์ดีไปแบบสูสี 3 ต่อ 2 ในนัดที่ถูกยกให้เป็นแมตช์ที่ดุเดือดที่สุดของทัวร์นาเมนต์จนถึงตอนนี้
รอบ 8 ทีมสุดท้ายมีกำหนดจะเริ่มขึ้นราววันที่ 10 กรกฎาคม ก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกลางเดือนกรกฎาคม และนัดชิงชนะเลิศที่สนามเมทไลฟ์ นิวเจอร์ซีย์ ในวันที่ 19 กรกฎาคม ปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งแรกที่มี 48 ทีมเข้าร่วม
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