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บริษัทแจงรอบ 2 พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลดคณะพระธุดงค์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 15:07 น.
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บริษัทแจงรอบ 2 พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลดคณะพระธุดงค์

บริษัทแจงรอบ 2 ไม่ได้สั่งพ้นสภาพ เผยสาเหตุ พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลด รถกระบะชนคณะพระธุดงค์

ภายหลังจากที่เมื่อวานนี้ (3 ก.ค. 69) ทางหน้าเพจเฟซบุ๊พบริษัท SWAN Careers ได้ออกมาประกาศ ‘พ้นสภาพพนักงาน’ หลังทราบว่า พนักงานสาวในสังกัด มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยได้มีการโพสต์ข้อความวิจารณ์อุบัติเหตุเด็ก 11 ขับรถกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์จนมรณภาพและบาดเจ็บหลายรูป ประมาณว่า “ถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ” ซี่งการกระทำดังกล่าวสร้างความไม่สบายใจให้กับทุก ๆ ฝ่าย ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

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ล่าสุดเมื่อช่วงสายวันนี้ (4 ก.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก SWAN Careers ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงต่อสาธารณชนเป็นครั้งที่ 2 โดยยืนยันว่า จากประกาศข้างต้นนั้น ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นการสั่งพ้นสภาพพนักงานภายใต้ชื่อขององค์กร แต่เป็นความประสงค์ของตัวพนักงานเจ้าของโพสต์ ที่รู้สึกผิดกับการกระทำดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจยื่นใบลาออก เพื่อรับผิดชอบต่อการกระทำ

“บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่บริษัทรับทราบเรื่องและอยู่การดำเนินการตรวจสอบข้อ เท็จจริงตามกระบวนสอบสวนการภายใน บุคคลดังกล่าวได้แสดงความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ยื่นเจตจำนงค์ลาออกด้วยตนเอง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว ซึ่งบริษัทเคารพการตัดสินใจ และได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอเรียนย้ำว่า การแสดงความคิดเห็นดังกล่าว เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการสื่อสารใน นามบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จุดยืน ค่า นิยม หรือการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างสุภาพ และขอให้ความเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือกระบวนการสอบสวนภายใน

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน งดเผยแพร่ ส่งต่อ หรือบันทึก ภาพและข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงภาพของพนักงานหรือบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อสิทธิส่วน บุคคล ความปลอดภัย และการปฏิบัติงานของพนักงานท่านอื่น ซึ่งไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายใช้วิจารณญาณในการรับและเผย แพร่ข้อมูล เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล และหลีก เลี่ยงการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ ซ้ำเติมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง”

บริษัทแจงรอบ 2 พนักงานสาว ยื่นลาออกเอง หลังโพสต์แซะเหตุสลดคณะพระธุดงค์ -1

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อ้างอิงจาก : FB SWAN Careers

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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