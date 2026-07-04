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แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา ติดต่อรับมรดก ภายใน 30 วัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 12:32 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 12:32 น.
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แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา ติดต่อรับมรดก ภายใน 30 วัน

แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ประกาศตามหาทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมของ คุณยายพัชรา เพื่อติดต่อเข้ารับมรดกและทองคำ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย โพสต์ประกาศตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา เพื่อเข้ารับมรดก

“ประกาศสํานักบริหารกลางสภากาชาดไทย ที่ 2/2569 เรื่อง ตามหาทายาทของนางสาวพัชรา อินทรสุข

ด้วยสภากาชาดไทย โดยสํานักบริหารกลาง ได้อนุญาตให้นางสาวพัชรา อินทรสุข อายุ 82 ปี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุสภากาชาดไทย เข้าพักอาศัยในอาคารสวางคนิเวศ ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2543 จวบจนเสียชีวิต

หลังจากผู้พักอาศัยเสียชีวิต อาคารสวางคนิเวศได้ดําเนินการตรวจสอบพบว่า นางสาวพัชรา อินทรสุข มีทรัพย์สินอยู่ที่อาคารสวางคนิเวศ ประกอบด้วยสมุดบัญชีเงินฝาก และทรัพย์สินลักษณะคล้ายทอง ซึ่งถือเป็นมรดกของนางสาวพัชรา อินทรสุข ที่ต้องตกทอดแก่ทายาท ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เนื่องจากอาคารสวางคนิเวศ ไม่สามารถติดต่อทายาทของนางสาวพัชรา อินทรสุข เพื่อส่งมอบทรัพย์สิน ดังกล่าวได้

สภากาชาดไทย โดยสํานักบริหารกลาง จึงขอแจ้งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมของ นางสาวพัชรา อินทรสุข โปรดติดต่อ สํานักบริหารกลางสภากาชาดไทย 1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร E-mail : nutthaya.m@redcross.or.th โทรศัพท์ 02 256 4020-21 ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันการเป็นทายาท และหากพ้นกําหนดระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีทายาทหรือผู้รับพินัยกรรมของนางสาวพัชรา อินทรสุข มาแสดงตน ณ สํานักบริหารกลาง สภากาชาดไทย จะดําเนินการเพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้เป็นของแผ่นดินต่อไป”

แชร์ด่วน! สภากาชาดไทย ประกาศตามหาทายาทของ คุณยายพัชรา ติดต่อเข้ารับมรดก-1

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อ้างอิงจาก : FB สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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