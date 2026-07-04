บันเทิง

สาเหตุ หม่อง วูล์ฟแพค เสียชีวิต สิ้นตำนานมือเบสวงร็อคยุค 90

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 12:18 น.
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สาเหตุ “หม่อง วูล์ฟแพค” เสียชีวิต ปิดตำนานมือเบสวงร็อคชื่อดัง แห่งยุค 90 เพื่อนร่วมวงการแห่อาลัย เปิดโพสต์สุดท้ายก่อนจาก

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงเมืองไทย เมื่อ เท็ดดี้ โลโซ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวการจากไปของ หม่อง ประภาคาร วงศ์ช่างหล่อ หรือ หม่อง วูล์ฟแพค (Wolfpack) มือเบสวงร็อคชื่อดังแห่งยุค 90 เสียชีวิตอย่างสงบ หลังต่อสู้โรคตับแข็งระยะสุดท้ายและเสี่ยงเป็นมะเร็ง มาเป็นเวลานาน

ก่อนหน้านี้ช่วงเดือนเมษายน 69 ที่ผ่านมา เท็ดดี้ โลโซ เพิ่งโพสต์แจ้งข่าวอาการป่วยของ หม่อง วูล์ฟแพค และวอนพี่น้องร่วมวงการ รวมถึงแฟนคลับโอนเงินเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และค่าดำรงชีพของ หม่อง มือเบสวงวูล์ฟแพค ไปหมาด ๆ ซึ่งธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลืออย่างไม่ขาดสาย

สาเหตุ หม่อง วูล์ฟแพค เสียชีวิต สิ้นตำนานมือเบสวงร็อคยุค 90-1

ขณะที่ในบัญชีเฟซบุ๊กของ หม่อง วูล์ฟแพค มีความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา โดยเขาโพสต์ข้อความกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจและการช่วยเหลือที่หลั่งเข้ามาในช่วงก่อนหน้านี้

“คือ ผมอยากเขียนขอบคุณ. พี่ ๆ เพื่อน น้อง สำหรับความช่วยเหลือ ที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้ผม และมิตรภาพที่ดี โดยปกติผมเป็นคนไม่โพสต์อะไรเลย อาจดูเงียบ ๆ ไปครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณจากใจจริง หม่อง.Wolfpack.”

สาเหตุ หม่อง วูล์ฟแพค เสียชีวิต สิ้นตำนานมือเบสวงร็อคยุค 90-3

สาเหตุ หม่อง วูล์ฟแพค เสียชีวิต สิ้นตำนานมือเบสวงร็อคยุค 90-4

ระดมทุนช่วย มือเบสวงร็อคยุค 90 ป่วยตับแข็งระยะสุดท้าย-เสี่ยงมะเร็ง อาการน่าเป็นห่วง

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อ้างอิงจาก : FB Natthanat Teddy Hiransomboon, Mong Wolfpack

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 12:18 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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