อาลัย แม่กุหลาบ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนมโมจิของฝากเมืองนครสวรรค์ เสียชีวิต ในวัย 86 ปี
อาลัย ‘แม่กุหลาบ’ ผู้ก่อตั้งแบรนด์โมจิ-ไดฟูกุเจ้าดัง เสียชีวิตอย่างสงบ สิริอายุ 86 ปี สิ้นตำนานของฝากเมืองนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบัญชี พีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์ ทายาทและผู้สืบทอดกิจการแม่กุหลาบ นครสวรรค์ ร้านขายขนมโมจิ-ไดฟุกุ และของฝากชื่อดังใน จ.นครสวรรค์ ได้โพสต์แจ้งข่าวการจากไปของ คุณแม่เจริญรัตน์ อภิวัชร์ชานนท์ หรือ แม่กุหลาบ ผู้ก่อตั้งแบรนด์โมจิ-ไดฟุกุ ตำนานของฝากชื่อดังแห่งเมืองนครสวรรค์ ได้จากไปอย่างสงบ เมื่อเวลา 07.07 น.ของวันที่ 3 ก.ค. 69 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว สิริอายุ 86 ปี
“แม่กุหลาบเดินทางไกลแล้ว ไม่ต้องห่วงลูกห่วงหลานนะครับ แม่เดินทางออกไปแม่ไม่ต้องหันหลังกลับมาดูข้างหลังน่ะครับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับแม่ รักแม่ที่สุดในโลกและรักตลอดไปครับ”
สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม วันที่ 3 – 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.30 น. และพิธีฌาปนกิจ แม่กุหลาบ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 15.30 น. โดยกำหนดการทั้งหมดจัดขึ้น ณ ศาลา 1 วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) ในวันที่
อ้างอิงจาก : FB พีรพงศ์ อภิวัชร์ชานนท์
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