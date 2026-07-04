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สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 11:48 น.
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ภาพจาก : IG cullen_hateberry

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-อภิสิทธิ์ VIP ล่าสุด เคอร์บี้ โพสต์ข้อความขอโทษ พร้อมชี้แจงทุกประเด็น หวังเบรกดรามาร้อน

จุดเริ่มต้นดรามา เกิดขึ้นจากประเด็นโปรโมชั่น Flash Sale นาทีทอง (ลดราคาแค่ 20 นาที) หน้างาน Pop-up โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้คนอื่นทราบ มีแฟนคลับบางท่านเข้าไปต่อรองราคาหน้างานในลักษณะที่ดูเหมือนมัดมือชกแบรนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น

นอกจากนั้นยังมีการตามติดศิลปินแบบล้ำเส้น เช่น การไปเฝ้าคาเฟ่รอตอนเข้า-ออก และเข้าไปถามคำถามเซ้าซี้จนดูน่ารำคาญ และยังพยายามบังคับให้ศิลปินทำท่าทางหรือพูดตามใจชอบ โดยไม่ให้พื้นที่ส่วนตัว ซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้มักจะไปปรากฏตัวตามงานแบบเงียบ ๆ เสมอ จนเกิดข้อสงสัยในกลุ่มแฟนคลับด้อมใจฟูส่วนใหญ่ในเรื่องของอภิสิทธิ์พิเศษ (VIP) ว่ารู้จักคนวงในที่คอยบอกตารางงานหรือไม่

ความรู้สึกและมุมมองของแฟนคลับส่วนใหญ่

แฟนคลับส่วนใหญ่รู้สึกไม่แฟร์ โดยเฉพาะแฟนคลับต่างจังหวัดที่สั่งซื้อของออนไลน์ราคาเต็มมาตลอด แต่คนบางกลุ่มกลับได้สิทธิ์ลดราคาหน้างาน พวกเขามองว่าการปล่อยให้เกิดพฤติกรรมล้ำเส้นหรือให้สิทธิ์ VIP จะทำให้บรรทัดฐานเสีย และค่ายอาจต้องสูญเสียแฟนคลับกลุ่มใหญ่ในอนาคต

นอกจากนั้นคนในด้อมส่วนใหญ่ก็รู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาทของแฟนคลับบางกลุ่ม และอยากให้ผู้จัดการหรือค่ายเข้ามาจัดการวางกฎระเบียบให้เด็ดขาดกว่านี้

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า-5
ภาพจาก : IG cullen_hateberry

ล่าสุด (3 ก.ค. 69) เคอร์บี้ (Kirby) ออกมาเคลื่อนไหวถึงกระแสดรามาในวงแฟนคลับ โดยโพสต์จดหมายแถลงการณ์ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Agavond Entertainment ระบุว่า

“สวัสดีครับ ผม Kirby ครับ

ก่อนอื่น ผมอยากขอโทษทุกคนสำหรับความสับสน ความกังวล และบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พวกเราเข้าใจดีว่าสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นแฟน ๆ ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ พนักงาน หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และพวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับ

ข้อความนี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงสถานการณ์และยืนยันจุดยืนของพวกเราให้ชัดเจนตรงประเด็น โดยคำว่า “พวกเรา” ในที่นี้ คือจุดยืนร่วมกันของทีมบริหารและศิลปินทั้งหมดหลังจากได้ทบทวนภาพรวมอย่างถี่ถ้วนแล้วครับ

[หลักการและความรับผิดชอบของเรา]

หลักการของพวกเราเรียบง่ายและตรงไปตรงมามาโดยตลอด หากมีสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดหรือบกพร่อง พวกเราพร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขทันที แต่ในขณะเดียวกัน พวกเราไม่สามารถยอมรับข้อสันนิษฐานที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงให้กลายเป็นข้อเท็จจริงได้ เนื่องจากส่งผลกระทบและสร้างแรงกดดันต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตั้งใจทำงานอย่างบริสุทธิ์ใจ

ทุกเสียงสะท้อนและข้อกังวลที่แฟน ๆ ส่งเข้ามา พวกเราได้รับฟังและนำมาทบทวนอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อครหาที่ค่อนข้างรุนแรง จำเป็นต้องถูกพิจารณาบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า-1

[ประเด็นเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (ซาแซง) และสิทธิพิเศษ (VIP)]

ในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมล้ำเส้น (ซาแซง) รวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือการให้สิทธิพิเศษ (VIP) ซึ่งคำเหล่านี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและส่งผลกระทบต่อจิตใจของทุกคนสูงมาก

สำหรับพวกเรา การพิจารณาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะอ้างอิงจากเกณฑ์ที่ชัดเจน คือ “มีการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของศิลปิน ละเมิดกฎระเบียบ หรือสร้างความเสียหายจริงหรือไม่” พวกเราไม่ตัดสินหรือตราหน้าใครเพียงเพราะระดับการสนับสนุนที่โดดเด่น และจากการตรวจสอบ ตลอดจนการพูดคุยร่วมกับศิลปิน (ซึ่งร่วมบริหารบริษัทในฐานะ CEO) ยืนยันได้ว่า ศิลปินไม่เคยได้รับการคุกคาม หรือรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวในลักษณะที่สร้างความอึดอัดใจตามที่มีกระแสข่าว

ในส่วนของระบบการทำงาน พวกเราขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายการให้สิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรม หรือการเลือกปฏิบัติใดๆ ทั้งสิ้น หากมีจุดบกพร่องในกระบวนการทำงานที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด พวกเราพร้อมนำไปปรับปรุงระบบให้รัดกุมยิ่งขึ้น แต่เราจะไม่ตัดสินหรือลงโทษบุคคลใดโดยปราศจากข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ครับ

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า-2

[การบริหารจัดการพื้นที่ Bake Urban]

เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทเราต่างจากบริษัททั่วไป เนื่องจากบริษัทมี ศิลปินและทีมบริหารทำงานในอาคารเดียวกันกับพื้นที่ของ Bake Urban การมีผู้สนับสนุนมารวมตัวกันในบางพื้นที่จึงเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้น

ในโครงสร้างลักษณะนี้ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าผู้คนจะมารวมตัวกันหรือไม่ ปัญหาที่แท้จริงคือ สถานการณ์นั้นเกิดขึ้นที่ไหน และเราสามารถสังเกตการณ์ และสามารถป้องกันไม่ให้มันลุกลามไปยังพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราได้หรือไม่ต่างหาก

หากมีทางเข้าด้านหลัง ผู้คนก็อาจจะไปรวมตัวกันบริเวณนั้นแทน หากมีจุดเข้าออกอื่น ผู้คนก็อาจจะย้ายไปบริเวณนั้น หาก Bake Urban ไม่ได้อยู่บนชั้นหนึ่ง ผู้คนก็อาจจะกระจายตัวไปยังร้านค้าใกล้เคียง ธุรกิจรอบข้าง ทางเท้า ทางเข้าอาคาร หรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ นั่นคงจะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่ามาก เพราะอาจสร้างความเดือดร้อนโดยตรงให้กับร้านค้าใกล้เคียง ผู้ที่สัญจรไปมา ลูกค้าทั่วไป และผู้คนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรา

การออกแบบทางเข้า-ออกและการจัดการพื้นที่ในปัจจุบัน จึงทำขึ้นด้วยความรับผิดชอบเพื่อจำกัดสถานการณ์ให้อยู่ในจุดที่สามารถดูแลและสังเกตการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันและลดผลกระทบต่อธุรกิจใกล้เคียง ผู้สัญจรไปมา และชุมชนโดยรอบให้ได้มากที่สุด

แน่นอนว่าระบบการจัดการอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และอาจสร้างความไม่สะดวกสบายภายในไปบ้าง ซึ่งพวกเราพร้อมนำทุกข้อเสนอแนะไปทบทวนและพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นครับ

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า-3

[จุดยืนในการปกป้องและแนวทางหลังจากนี้]

พวกเราซาบซึ้งและขอบคุณในความหวังดีของแฟน ๆ ที่ต้องการปกป้องศิลปินที่ทุกคนรัก แต่หากความตั้งใจนั้นตั้งอยู่บนข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน สุดท้ายอาจกลับกลายเป็นสร้างแรงกดดันและความอึดอัดใจให้แก่ตัวศิลปินเอง รวมถึงส่งผลกระทบต่อพนักงาน แบรนด์ และคู่ค้าทางธุรกิจในวงกว้าง

นี่คือเหตุผลที่เราต้องชี้แจงเพื่อขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจน หลังจากข้อความฉบับนี้เป็นต้นไป พวกเราจะยังคงเปิดรับฟังทุกข้อเสนอแนะและพร้อมปรับปรุงเมื่อพบข้อบกพร่อง แต่เราจะไม่ดำเนินการหรือชี้แจงซ้ำต่อข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานชัดเจนอีก เพื่อชี้ทิศทางขององค์กรให้ถูกต้อง และมุ่งเน้นไปที่การดูแลสิ่งสำคัญอย่างแท้จริง ได้แก่

  • ศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ของเรา: ให้สามารถทำงานและเติบโตได้อย่างสบายใจ โดยปราศจากแรงกดดันที่ไร้เหตุผล
  • พนักงานเบื้องหลัง: ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม
  • แบรนด์และคู่ธุรกิจ: ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจต่อไปได้ด้วยความไว้วางใจ
  • แฟนคลับทุกท่าน: ผู้ที่คอยสนับสนุนพวกเราด้วยความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันเสมอมา

ถึงแฟน ๆ ของพวกเราทุกคน ผมขอขอบคุณจากใจจริงที่ร่วมเดินทาง เรียนรู้ และเติบโตมาพร้อมกับเราในทุก ๆ ก้าว พวกเราไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องความขัดแย้ง แต่เรากำลังปกป้องผลงาน ความสัมพันธ์ และอนาคตที่เราสร้างร่วมกันมา และเราสัญญาว่าจะก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความระมัดระวัง ชัดเจน และมีความรับผิดชอบที่ดียิ่งขึ้นครับ

ขอบคุณทุกคนที่ยังคงสนับสนุนและเข้าใจพวกเราครับ”

สรุปดรามา ด้อมใจฟู ปมแฟนคลับล้ำเส้น-สิทธิ์ VIP เคอร์บี้ โพสต์เบรกดราม่า-4

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อ้างอิงจาก : FB Agavond Entertainment, อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 11:19 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 11:48 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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