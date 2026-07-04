ไม่รอด! บริษัทสั่ง ‘พ้นสภาพทันที’ สาวปากแซ่บ โพสต์แซะเหตุสลด “ถนนไม่ใช่ที่ของพระ”
ตกงานแล้ว! บริษัทต้นสังกัดสั่ง ‘พ้นสภาพพนักงานทันที’ หลังสาวมุกดาหารปากแซ่บ โพสต์แซะเหตุสลด ลั่น “ถนนไม่ใช่ที่ของพระ”
จากกรณีดรามาเดือด เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊ก ออย มุกดาหาร โพสต์ข้อความตำหนิและแซะคณะพระธุดงค์ที่ถูกเด็ก 11 ขวบขับรถชนจนมรณภาพ รวมถึงบาดเจ็บอีกหลายรูป ว่า “ถนนของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ ต่อให้เด็กไม่ซ..วันนี้ วันหน้ายังมีคนเมา คนเบรกแตก คนวูบเพราะโรค #หยุดเดินธุดงค์ข้างทางได้แล้ว” รวมถึงอีกหลาย ๆ โพสต์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน
ล่าสุดเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่คนในสังคมรุมวิจารณ์กระหน่ำ แต่ส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานของเจ้าของโพสต์ด้วย เนื่องจากทางบริษัทต้นสังกัดได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงพนักงานในสังกัดแสดงความคิดเห็นต่อเหตุสลดบนโซเชียล ระบุว่า
“บริษัทฯ ได้รับทราบกรณีการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งก่อให้เกิดข้อกังวลและความไม่สบายใจจากลูกค้า ผู้ติดตาม และสาธารณชนแล้ว
บริษัทฯ ขออภัยต่อความไม่สบายใจที่เกิดขึ้น และขอเรียนชี้แจงว่า การแสดงออกดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นการสื่อสารในนามบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จุดยืน ค่านิยม หรือการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสถานะพนักงานของบริษัทแล้ว ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดด้านบุคคลหรือกระบวนการภายในเพิ่มเติม เพื่อเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารอย่างเหมาะสม สุภาพ รับผิดชอบ และเคารพต่อผู้อื่น ทั้งในพื้นที่การทำงานและบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความรู้สึกของลูกค้าและสาธารณชน
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งข้อมูล แสดงความคิดเห็น และแสดงความห่วงใย บริษัทจะนำเหตุการณ์นี้ไปใช้ในการทบทวนและย้ำเตือนแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมต่อไป”
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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส, SWAN Careers
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