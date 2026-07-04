คืบหน้า คดี ‘แม่บ้านผสมเดทตอล’ ตำรวจแจ้งข้อหาใหม่ “พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง”
อัปเดตความคืบหน้า คดี ‘แม่บ้านผสมเดทตอล’ ใส่ในขวดนมให้เด็กวัย 2 ขวบกิน ล่าสุดตำรวจสรุปสำนวนใหม่ แก้ข้อหาเป็น “พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง”
ความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมเดทตอลใส่ขวดนมให้ลูกของเจ้าของบ้านวัย 2 ขวบกิน จากที่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางอัยการได้ส่งคืนสำนวนคดีให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม เนื่องจากการสรุปสำนวนคดีฉบับแรกที่ส่งให้อัยการนั้น ตำรวจระบุความผิดของป้าแม่บ้านว่าเป็น ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296 และ 236 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท
อัยการคืนสำนวน คดี “แม่บ้านผสมเดทตอล” ให้เด็กดื่ม ชี้ อาจเข้าข่ายพยายามฆ่า
ล่าสุด (3 ก.ค. 69) คุณหยก คุณแม่ของเด็กวัย 2 ขวบ ที่ดื่มนมผสมน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือ เดทตอล ซึ่งแม่บ้านที่จ้างมาทำความสะอาดจงใจเทใส่ขวดนมให้กินนั้น ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตความคืบหน้าของคดี แม่บ้านผสมเดทตอล ระบุว่า ณ ขณะนี้หลังจากที่อัยการได้ส่งคืนสำนวนให้กับตำรวจแล้ว ก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติม ประกอบกับหลักฐานทั้งจากกล้องวงจรปิดภายในบ้าน รวมถึงผลตรวจตัวนมในขวดนมนั้น ยืนยันว่ามีน้ำยาฆ่าเชื้อผสมอยู่จริง
ตำรวจจึงได้ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขสำนวนใหม่จากเดิมที่เป็นข้อหาทำร้ายร่างกาย แก้ไข้เป็นข้อหา พยายามฆ่าโดยไตร่ตรอง และตัวป้าแม่บ้านเองก็ได้ถูกนำตัวไปฝากขังแล้ว โดยไม่มีญาติมาติดต่อขอประกันตัวแต่อย่างใด หลังจากนี้จะมีนัดสืบพยาน ในวันที่ 10 ส.ค. 69
“สวัสดีค่ะ หยกนะคะ วันนี้ก็จะมาอัปเดตคดีแม่บ้านผสมเดทตอลในนมให้น้องสองขวบทาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทางอัยการได้นำตัวผู้ต้องหาไปที่ศาลอาญา และได้ทำการสั่งฟ้อง ทางศาลรับฟ้องเรียบร้อย ในตอนนี้ตัวป้าแม่บ้านก็อยู่ในคุกแล้วเรียบร้อย เนื่องจากไม่มีใครมาประกันตัว จึงต้องติดคุกยาว ๆ จนกว่าจะตัดสินคดีสิ้นสุด
วันที่อัดคลิปนี้ คือ 3 กรกฎาคม เมื่อ 10.00 น. ที่ผ่านมา ป้าแม่ก็ได้ไปขึ้นศาล จากนั้นก็มีการอ่านสิทธิ์ อ่านข้อกล่าวหาต่าง ๆ แล้วป้าแม่บ้านก็จะปฏิเสธหรือยอมรับ อันนี้ก็ยังไม่ทราบ หากมีอัปเดตก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าตัวเขาปฏิเสธหรือยอมรับสารภาพ
โทษในตอนแรกที่ตำรวจส่งให้อัยการจะเป็นข้อหาพยายามทำร้ายร่างกาย แต่จากหลักฐานทั้งหมดทั้งจากกล้องวงจรปิด และหลักฐานที่ค้นพบในนมที่ผลตรวจออกมา ก็เลยส่งสำนวนกลับไปที่ตำรวจ เพื่อให้ตำรวจทำข้อหาใหม่เป็นข้อหา พยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน หลังจากนี้ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกัน
ขอบคุณทุกคนมาก ๆ อีกครั้งจริง ๆ เพราะครั้งที่แล้วรู้สึกคดีมันช้า มันติด แต่พอได้มาอัปเดตเป็นคลิปออกไป ทั้งสื่อมวลชนหรือคนที่เข้ามาดูคลิปก็ช่วยแชร์กันออกไปเยอะมาก จนมันทำให้เสียงของเราคนเดียวที่มันยังไม่ดังพอ พอมีเสียงของหลาย ๆ คนเข้ามามันทำให้เอกสารตัวนี้ออกมาเร็วขึ้น และกระบวนการพิจารณาจึงสามารถที่จะดำเนินต่อได้จนถึงวันนี้ ขอบคุณทุกคนมาก ๆ เลยค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB Yokey Sittitavong Zheng
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