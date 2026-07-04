บันเทิง

สิ้น ‘ศ.กิตติคุณ กำจร’ ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 09:24 น.
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สิ้น 'ศ.กิตติคุณ กำจร' ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี

วงการศิลปะร่วมสมัยอาลัย สิ้น ‘ศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี’ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้แจ้งข่าวการสูญเสียอีกหนึ่งศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2563 อย่าง “ศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี” ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อช่วงเช้าวานนี้ สิริอายุ 89 ปี

สำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรม ศ.กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ก็ได้แจ้งเอาไว้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า

พิธีสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา ๖ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดพระอภิธรรมศพ

กำหนดการพิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีฌาปนกิจ

สิ้น 'ศ.กิตติคุณ กำจร' ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี-3

ประวัติ ศาตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี

ศาสตราจารย์กิตติคุณ กำจร สุนพงษ์ศรี เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2480 ในจังหวัดลพบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะจิตรกรรมและประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้ารับราชการเป็น
อาจารย์ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ต่อมาได้ย้ายไปเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯ

จากนั้นได้ลาศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตทางทัศนศิลป์ ณ สถาบันศิลปะโอติส มหานครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จการศึกษาได้กลับมาสอนที่วิทยาลัยเพาะช่าง จากนั้น จึงได้โอนย้ายไปสอนที่ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรม และประติมากรรม ไว้เป็นจำนวนมาก ทั้งยังเป็นผู้ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางด้านทัศนศิลป์ โดยเคยได้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมแนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย นายกสมาคมศิลปกรรมไทย เป็นคณะกรรมการตัดสินงานประกวดศิลปกรรม และการประกวดศิลปกรรมที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชน อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตำแหน่งทางด้านวิชาการสาขาทัศนศิลป์ได้รับการยกย่องให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำรงตำแหน่งทางวิชาการอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยเหตุนี้เองทำให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2563

สิ้น 'ศ.กิตติคุณ กำจร' ศิลปินแห่งชาติ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 89 ปี-2
ภาพจาก : FB Tanakid Suntornvan

 

อ้างอิงจาก : FB กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม, culture

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 04 ก.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 04 ก.ค. 2569 09:24 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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