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ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ขลุ่ย อภิสิทธิ์” อดีตนักกรีฑาทีมชาติ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 16:43 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 16:43 น.
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ครอบครัวเศร้า โพสต์แจ้งกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ขลุ่ย อภิสิทธิ์ พรมแก้ว” อดีตนักกรีฑาทีมชาติ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

จากกรณีที่เพจ Think Curve – คิดไซด์โค้ง โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของวงการกรีฑา เมื่อ เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์ พรมแก้ว ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนคอหักเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 2 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา บริเวณใกล้บ้านพักที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สร้างความเสียใจให้กับครอบครัว รวมถึงเพื่อน ๆ ในวงการกรีฑาเป็นอย่างมาก

อาลัย เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์ อดีตลมกรดทีมชาติ แชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ล่าสุดทางด้านภรรยาของ ขลุ่ย อภิสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยงานจะจัดขึ้นที่ สำนักสงฆ์หารน้ำดำ ทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569

  • เวลา 14.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
ครอบครัวแจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ขลุ่ย อภิสิทธิ์ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ภาพจาก : FB Pop Promkaew

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อ้างอิงจาก : FB Pop Promkaew

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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