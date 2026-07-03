ครอบครัวแจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ขลุ่ย อภิสิทธิ์” อดีตนักกรีฑาทีมชาติ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
ครอบครัวเศร้า โพสต์แจ้งกำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ขลุ่ย อภิสิทธิ์ พรมแก้ว” อดีตนักกรีฑาทีมชาติ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
จากกรณีที่เพจ Think Curve – คิดไซด์โค้ง โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของวงการกรีฑา เมื่อ เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์ พรมแก้ว ประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนคอหักเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 2 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา บริเวณใกล้บ้านพักที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สร้างความเสียใจให้กับครอบครัว รวมถึงเพื่อน ๆ ในวงการกรีฑาเป็นอย่างมาก
อาลัย เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์ อดีตลมกรดทีมชาติ แชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ล่าสุดทางด้านภรรยาของ ขลุ่ย อภิสิทธิ์ ได้ออกมาโพสต์แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยงานจะจัดขึ้นที่ สำนักสงฆ์หารน้ำดำ ทะเลเหมียง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569
- เวลา 14.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
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อ้างอิงจาก : FB Pop Promkaew
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