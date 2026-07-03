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ดูบอลสด อาร์เจนตินา พบ กาบูเวร์ดี ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 16:34 น.
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ดูบอลสด อาร์เจนตินา พบ กาบูเวร์ดี ฟุตบอลโลก 2026 รอบ 32 ทีม

เมสซีทำ 6 ประตูในรอบแบ่งกลุ่ม นำทีมแชมป์เก่าลุยน็อคเอาท์พบ กาบูเวร์ดี ทีมเดบิวต์ฟุตบอลโลกที่ไม่แพ้ใครตลอดกลุ่ม H รวม 3 นัด — สนาม Hard Rock Stadium ไมอามี คืนนี้เวลา 05.00 น. ตามเวลาไทย

อาร์เจนตินา ลงสนามรอบน็อคเอาท์ครั้งแรกของฟุตบอลโลก 2026 คืนนี้ พบ กาบูเวร์ดี ในรอบ 32 ทีม ที่ Hard Rock Stadium เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม เวลา 05.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (22.00 GMT) แพ้คนเดียวต้องกลับบ้าน

อันดับโลก FIFA — ห่างกัน 66 อันดับ

อาร์เจนตินาครองอันดับ 1 โลก ส่วนกาบูเวร์ดีอยู่อันดับที่ 64 — ถือเป็นคู่ที่อันดับห่างกันมากที่สุดในรอบ 32 ทีมของการแข่งขันครั้งนี้

ทีม อันดับ FIFA
🇦🇷 อาร์เจนตินา 1
🇨🇻 กาบูเวร์ดี 64

สถิติรอบแบ่งกลุ่ม

อาร์เจนตินา — กลุ่ม J

อาร์เจนตินาผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยสถิติชนะ 3 นัดรวด ทำได้ 9 คะแนนเต็ม ยิง 9 ประตู เสีย 1 ประตู

คู่ ผลลัพธ์
อาร์เจนตินา vs แอลจีเรีย ชนะ 3-0
อาร์เจนตินา vs ออสเตรีย ชนะ 2-0
อาร์เจนตินา vs จอร์แดน ชนะ 3-1

กาบูเวร์ดี — กลุ่ม H

กาบูเวร์ดีผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วย 3 ผลเสมอติดต่อกัน กลายเป็นทีมเดบิวต์ชาติแรกที่ไม่แพ้ใครในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก นับตั้งแต่เซเนกัลในปี 2002

คู่ ผลลัพธ์
สเปน vs กาบูเวร์ดี เสมอ 0-0
กาบูเวร์ดี vs อุรุกวัย เสมอ 2-2
กาบูเวร์ดี vs ซาอุดิอาระเบีย เสมอ 0-0

สถิติพบกัน (Head to Head)

คู่นี้ไม่เคยลงสนามพบกันมาก่อนในประวัติศาสตร์ เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างสองชาตินี้

แม้ไม่มีสถิติตรงๆ แต่ตัวเลขจากฟุตบอลโลกบอกเรื่องราวได้ชัด — อาร์เจนตินาชนะทุกนัดย้อนหลัง 7 เกมติดต่อกันที่พบกับทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลก

ดาวเด่น — เมสซี vs โวซินญา

ลิโอเนล เมสซี (อาร์เจนตินา)

เมสซีพุ่งขึ้นเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลในฟุตบอลโลก ด้วย 19 ประตูอาชีพ และเป็นผู้นำตารางดาวซัลโวของทัวร์นาเมนต์นี้ด้วย 6 ประตูจาก 3 นัด รวมถึงทำสถิติเป็นนักเตะคนแรกที่ซัดประตูในฟุตบอลโลก 7 นัดต่อเนื่อง ตัวเลขเหล่านี้บอกว่าชายวัย 39 ปีคนนี้ยังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิต

โวซินญา (กาบูเวร์ดี)

ผู้รักษาประตูวัย 40 ปี ชื่อจริง Josimar Jose Evora Dias กลายเป็นฮีโร่ของทัวร์นาเมนต์นี้ หลังเซฟลูก 7 ครั้งในเกมที่ต้านสเปนได้สำเร็จแบบไม่เสียประตู จนยอดผู้ติดตาม Instagram พุ่งจาก 500,000 คนเป็นกว่า 17 ล้านคน เขาคือปราการสุดท้ายที่กาบูเวร์ดีต้องพึ่งพา

วิเคราะห์เกม

อาร์เจนตินาถือไพ่ดีกว่าทุกด้าน ทั้งคุณภาพผู้เล่น ฟอร์ม และประสบการณ์ แต่เกมน็อคเอาท์มีกฎข้อเดียว — แพ้แล้วกลับบ้าน

กาบูเวร์ดีจะถอยลึกตั้งรับ 4-5-1 อัดแน่น บีบพื้นที่ คาดหวังให้โวซินญาทำงานหนัก และรอจังหวะเปิดเกมรุกโต้กลับ สูตรเดิมที่กั้นสเปนได้ 0-0 ในรอบแบ่งกลุ่ม

ปัญหาคือ อาร์เจนตินาไม่ใช่สเปน เมสซียิงไป 6 ประตูจาก 7 ลูกที่ยิงเข้ากรอบ ส่วนกาบูเวร์ดีเผชิญลูกยิงทั้งหมด 51 ลูกตลอด 3 นัด เสียแค่ 2 ประตู — ตัวเลขทั้งสองด้านจะปะทะกันคืนนี้

ข้อมูลจาก 25,000 ครั้งจำลองก่อนเกม ชี้ว่าอาร์เจนตินามีโอกาสชนะในเวลาปกติ 81% และมีโอกาสผ่านเข้ารอบ 16 ทีมถึง 89.4% ส่วนกาบูเวร์ดีผ่านได้ในแค่ 10.6% ของการจำลอง

ทายผลบอล อาร์เจนตินา vs กาบูเวร์ดี

อาร์เจนตินา 3-0 กาบูเวร์ดี

อาร์เจนตินาชนะสองนัดติดกัน 3-0 ในรอบแบ่งกลุ่ม รูปแบบการชนะอย่างมืออาชีพและควบคุมเกมได้ น่าจะยังคงเดิมในนัดนี้ โวซินญาอาจกั้นได้อยู่ระยะหนึ่ง แต่เมสซี เลาตาโร และทีมมิดฟิลด์ระดับโลกจะหาช่องเปิดเกมได้ในที่สุด

ช่องทางดูบอลสด

ในไทยสามารถติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ที่ให้บริการในภูมิภาค รวมถึงช่องสิงคโปร์ Channel 5 และ meWATCH สำหรับผู้ชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดตามสกอร์สดได้ผ่าน FIFA.com, Sofascore และ FotMob

ผู้ชนะจะเข้าพบแชมป์กลุ่มจาก ออสเตรเลีย หรือ อียิปต์ ในรอบ 16 ทีม วันที่ 7 กรกฎาคม ที่แอตแลนตา

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ข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 17:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 16:34 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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