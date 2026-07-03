อาลัย นทีป์ อดีตสตันต์แมนนักสู้ อัมพาตทั้งตัว ล้มป่วยโรคร้าย ก่อนจากไปวัย 50 ปี
สิ้นตำนาน นทีป์ ฅนปากศิลป์ อดีตสตันต์แมน ฝึกตีลังกาเป็นอัมพาตทั้งตัว ทำใจนานหลายปี ผันตัวเป็นศิลปินวาดภาพด้วยปาก สู้โรคร้ายก่อนจากไปวัย 50 ปี
มูลนิธิอาร์ตโนแฮนด์ แจ้งข่าวการเสียชีวิตของ สุทัช ดิษฐี หรือ นทีป์ อดีตสตันต์แมนและศิลปินวาดภาพด้วยปากจากไปอย่างสงบเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569 ด้วยวัย 50 ปี หลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากภาวะติดเชื้อในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายอยู่เป็นระยะต่อเนื่อง ก่อนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่า 2 เดือนเศษ
ย้อนกลับไปเมื่อ 26 ปีก่อน นทีป์ทำงานเป็นสตันต์แมนแสดงฉากเสี่ยงอันตราย ก่อนประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกตีลังกา คอหักและกระดูกคอแตก อาการบาดเจ็บรุนแรงทำให้ร่างกายเป็นอัมพาตทั้งหมด จนต้องนอนติดเตียงและสูญเสียกำลังใจในการใช้ชีวิตนานถึง 10 ปี
วันหนึ่งเขาเปิดโทรทัศน์พบเรื่องราวของ เอกชัย วรรณแก้ว ศิลปินไร้แขนที่ใช้เท้า ปาก และคอวาดภาพ นทีป์เกิดแรงใจลุกขึ้นสู้ใหม่ เขาเริ่มฝึกใช้ปากคาบดินสอเขียนหนังสือจนสำเร็จ จากนั้นพัฒนาไปสู่การวาดลายไทยและลายกนก มีคนแนะนำให้วาดภาพพระประจำวันเกิดออกขาย ภาพแรกทำเงินได้ 300 บาท กลายเป็นจุดเริ่มต้นอาชีพศิลปินเต็มตัวและได้รับฉายา “นทีป์ ฅนปากศิลป์” มาจนถึงปัจจุบัน
ความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตคือการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และได้รับจดหมายตอบกลับว่า “ทรงขอบใจ” และ ได้วาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของกรมสมเด็จพระเทพฯ ทั้งยังได้รับโอกาสเข้าไปเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระองค์ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงรับสั่งให้กำลังใจให้กลับมาสู้ และขอให้ทำผลงานศิลปะต่อไป.
อย่างไรก็ดี นทีป์เคยให้แง่คิดการใช้ชีวิตไว้ว่า คนเรากลับไปแก้อดีตไม่ได้ แต่เลือกอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขได้ พร้อมเน้นย้ำให้ใช้ชีวิตทุกวันให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้ แม้วันนี้เขาจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ผลงานศิลปะและเรื่องราวการต่อสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคจะยังคงเป็นต้นแบบให้ผู้คนในสังคมตลอดไป
ข้อมูลจาก : Art No Hand Foundation
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