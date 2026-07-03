เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร แจง คณะพระธุดงค์ เดินสวนทางรถ ตามพระวินัย เผยนาทีกระบะพุ่งชน
เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร แจง คณะพระธุดงค์ เดินสวนทางกับรถ ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัย เพื่อความปลอดภัย เผยนาทีกระบะพุ่งชน พระ 5 รูปแรกตะโกนบอกแล้ว ก่อนรีบหลบ
จากกรณีเด็กชายวัย 11 ขวบ ขับรถกระบะของผู้ปกครองเสียหลักพุ่งชนคณะพระธุดงค์ บริเวณบ้านนาเวียงแก จ.มุกดาหาร เมื่อช่วงสายวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีพระภิกษุจำนวน 10 รูปมรณภาพ รวมถึงอีกหลายรูปที่ได้รับบาดเจ็บ ตามที่รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดทาง พระราชรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกแถลงข่าวถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โดยชี้แจงว่า คณะพระธุดงค์ ออกมาจากวัดภูมโนรมย์ จนเวลาประมาณ 11.00 น. ได้ไปถึงจุดเกิดเหตุ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ยืนยันว่า คณะพระธุดงค์ เดินสวนทางกับรถ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยที่่ถูกต้อง เพื่อจะได้เห็นการจราจรของรถ และเพื่อความปลอดภัย
พระราชรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เล่านาทีชีวิตว่า พระ 4 รูปแรกเห็นรถที่เสียหลักก่อน และได้ตะโกนบอกกันว่ารถเสียหลักมา จากนั้นพระภิกษุ 5 รูปแรกก็รีบหลบ แต่ตั้งแต่รูปที่ 6 เป็นต้นไปรถก็พุ่งเข้าชนอย่างจัง จนทำให้มีพระภิกษุมรณภาพ ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องด้วยกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีพระภิกษุได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเช่นกัน คงต้องฝากท่านคุณหมอได้ดูแล
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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