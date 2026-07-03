ข่าวต่างประเทศ

ช่วยเด็ก 16 คน รอดจากบ้านนรกโอไฮโอ ถูกขังในห้องนาน 4 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 16:44 น.
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เจ้าหน้าที่บุกบ้านในเมืองแฮมเดน รัฐโอไฮโอ พบเด็กอายุ 1 ขวบครึ่งถึง 18 ปี รวม 16 คน อยู่ในสภาพย่ำแย่ 7 รายถูกส่งโรงพยาบาล 1 รายอาการสาหัส

เจ้าหน้าที่รัฐโอไฮโอ สหรัฐฯ บุกบ้านในเมืองแฮมเดน เคาน์ตีวินตัน เมื่อวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2569 พบเด็ก 16 คน อายุตั้งแต่ 1 ขวบครึ่งถึง 18 ปี ถูกกักขังอยู่ในสภาพย่ำแย่มานานกว่า 4 ปี ผู้ต้องหา 4 คน ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ถูกตั้งข้อหาทารุณกรรมเด็กทันที

ผู้ต้องหาทั้งสี่คือ แกรี ไซเดอร์ส ซีเนียร์ อายุ 73 ปี และคริสตินา ไซเดอร์ส อายุ 67 ปี (ปู่และย่า) รวมถึงแกรี ไซเดอร์ส ที่ 2 อายุ 36 ปี และเอลิซาเบธ ไซเดอร์ส อายุ 33 ปี (พ่อและแม่) ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา 16 กระทง ฐานทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย ซึ่งเป็นความผิดอาญาระดับสอง แต่ละคนยื่นต่อสู้คดีด้วยการให้การปฏิเสธ และถูกกำหนดวงเงินประกันตัวคนละ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐ

อัยการสูงสุดรัฐโอไฮโอ แอนดี วิลสัน ระบุว่าหลักฐานที่พบในคดีนี้ “เกินกว่าสติปัญญาจะรับไหว” และเชื่อว่าหากเจ้าหน้าที่เข้าช่วยช้ากว่านี้เพียง 24 ชั่วโมง มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะมีเด็กเสียชีวิต

เด็ก 7 คนถูกส่งโรงพยาบาลในวันเดียวกัน 2 รายต้องใช้เฮลิคอปเตอร์รับส่ง 1 รายอาการสาหัส วิลสันระบุว่าเด็กบางคนพูดไม่ได้เลย และไม่มีคนใดในกลุ่มนี้ได้รับการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน เด็กอายุ 18 ปีที่รวมอยู่ในคดีนี้ ทางการเชื่อว่ามีพัฒนาการทางจิตใจยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่

นายอำเภอเคาน์ตีวินตัน ไรอัน เคน บรรยายสภาพบ้านว่า “น่ารังเกียจ” พบมูลมนุษย์ภายในบ้าน และเด็กส่วนใหญ่ถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่แคบ ๆ เพียงแห่งเดียว เขากล่าวว่าปศุสัตว์ส่วนใหญ่ยังได้รับการดูแลดีกว่าเด็กพวกนี้

อัยการเคาน์ตีวินตัน วิลเลียม อาร์เชอร์ ชี้แจงว่าคดีนี้ไม่ใช่การค้ามนุษย์ แต่เป็นเรื่องภายในครอบครัว ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ในเคาน์ตีวินตันมาได้ 4 ปี โดยเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้ง วิลสันบอกว่าพวกเขา “ชำนาญมากในการซ่อนเด็กไม่ให้สายตาของนักสืบมองเห็น”

ขณะนี้เด็กทั้งหมดได้รับการดูแลในสถานสงเคราะห์ชั่วคราวแล้ว อาร์เชอร์ระบุว่า “ตอนนี้พวกเขาอยู่ในสถานที่ที่ดีและได้รับการปกป้องแล้ว”

ทนายความของแกรี ไซเดอร์ส ซีเนียร์ ออกแถลงการณ์ระบุว่าผู้ต้องหารายนี้ยังได้รับสิทธิ์สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม และขอให้รอผลการพิจารณาคดีก่อนตัดสิน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 16:44 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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