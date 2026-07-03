เมธี อดีตนักแสดงดัง ได้รับการปล่อยตัว หลังถูกคุมขังคดีเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ
ชีวิตล่าสุด เมธี อมรวุฒิกุล อดีตนักแสดงดาวร้ายชื่อดัง หลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ หลังถูกคุมขังคดีเกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ประมาณ 2 ปี
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (3 ก.ค. 69) มีรายงานว่า ที่หน้าเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้มีการโพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 และวชิระ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องขังคดี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วย “ปณิธาน” (นามสมมติ), “ตรัณ” (นามสมมติ) ผู้ต้องขังคดีมาตรา 112 ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ แล้ว หลังเข้าเกณฑ์ตาม พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พ.ศ. 2569 ส่วน “วีรวัฒน์” และ “เมธี” มีกำหนดการได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางคลองเปรมในวันเดียวกันนี้”
ขณะที่ทางสำนักข่าว The Bangkok Insight ได้มีการเปิดเผยภาพนาที เก่ง เมธี อมรวุฒิกุล ถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำ ได้เป็นอิสระในรอบกว่า 2 ปี โดยอดีตดาวร้ายคนดังรีบพุ่งเข้าโผกอดแฟนสาวที่มายืนรอบรับอย่างอบอุ่น
ต่อมาทางทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ได้ลองเข้าไปตรวจสอบในหน้าเฟซบุ๊กของ เมธี อมรวุฒิกุล ชื่อบัญชีว่า ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี ก็ได้พบกับความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด ภายหลังได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ โดยอดีตดาวร้ายได้ถ่ายภาพคู่กับแฟนสาว พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ แต่น่ารักมาก ๆ ว่า “ได้ตัวคุณเมธี แล้วคะ #กลับสู่อิสรภาพ”
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อ้างอิงจาก : thebangkokinsight, FB ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน, ผมกลับมาแล้วคับ ณชิตเมธี
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