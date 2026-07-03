แม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องแล้ว เจ็บปวดที่ต้องพึ่งศาล ย้ำรักลูกสุดหัวใจ ยืนยันรับฟังทุกฝ่าย
แม่ทราย สก๊อต ถอนฟ้องคดีความ เปิดใจรักลูกทั้งสองสุดหัวใจ ไม่เคยนิ่งนอนใจ ยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวตระกูลภิรมย์ภักดีและบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่
สำนักข่าว thaipost รายงานว่า นางจีรานุช ภิรมย์ภักดี แม่ของ สิรณัฐ สก๊อต หรือ ทราย เดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งพระโขนง เพื่อขอถอนฟ้องคดีความที่ดำเนินการฟ้องร้องลูกชายในข้อหาเพิกถอนการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดใจว่าการใช้กระบวนการทางศาลคือทางเลือกสุดท้ายที่ตัดสินใจทำด้วยความเจ็บปวด เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาครอบครัวพยายามพูดคุยหาทางออกร่วมกันแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้
กระทั่งในการนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ศาลได้ให้คำแนะนำให้ทั้งสองคนหันหน้าพูดคุยกันอีกครั้ง โดยมองว่าสายใยความเป็นแม่ลูกคือหนทางที่ดีที่สุดในการคลี่คลายปัญหา คำแนะนำนี้ตรงกับความตั้งใจของตนจึงตัดสินใจถอนฟ้องในที่สุด เพื่อเป็นการเปิดประตูรับฟังและพร้อมพูดคุยกับลูกชายตราบที่ยังมีความรักและปรารถนาดีต่อกัน
ที่ผ่านมา นางจีรานุชเลือกที่จะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ แม้เรื่องนี้จะสร้างความทุกข์ใจให้มาโดยตลอด เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในครอบครัวและไม่เคยนิ่งนอนใจเลยแม้แต่วันเดียว เธอต้องการประคับประคองปัญหาด้วยตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงความบอบช้ำของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ยีงยืนยันชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนอื่นในตระกูลภิรมย์ภักดี รวมถึงกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ แต่อย่างใด
ส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างทรายกับพาย นางจีรานุชระบุว่าเธอรักลูกทั้งสองคนอย่างสุดหัวใจไม่มีวันเปลี่ยน ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไร หากลูกเลือกใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความจริง ตนเองก็พร้อมเคารพการตัดสินใจและน้อมรับหนทาง เพื่อให้ความจริงปรากฏและเกิดความเป็นธรรมแก่ลูกทั้งสองคน
ในตอนท้าย นางจีรานุชได้ขอร้องสื่อมวลชนและสังคมด้วยความเคารพโปรดให้ความเห็นใจกับทุกฝ่าย พร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ครอบครัวได้มีโอกาสพูดคุยและเยียวยาความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อไป
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