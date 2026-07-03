ถ่ายทอดสด ไหม มนัญชญา ท้าชน มือ 9 โลก มูโชวา ศึกเทนนิส วิมเบิลดันรอบ 32 คน
ถ่ายทอดสด คืนนี้ “ไหม” มนัญชญา แข่งขันกับ มูโชวา มือวางอันดับ 9 ของโลก ศึกเทนิส วิมเบิลดันรอบ 32 คน
คืนนี้ (3 กรกฎาคม) เวลา 20.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนเทนนิสไทยเตรียมลุ้นกันอีกครั้ง “ไหม” มนัญชญา สว่างแก้ว นักหวดสาวไทยมืออันดับ 164 ของโลก จะลงสนามคอร์ท 3 สนามออล อิงแลนด์ ลอน เทนนิส คลับ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พบกับคู่แข่งตัวเก่ง คาโรลินา มูโชวา มือ 9 ของโลกจากสาธารณรัฐเช็ก ในศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน 2026 รอบ 3 หรือรอบ 32 คนสุดท้าย ประเภทหญิงเดี่ยว
เส้นทางสุดมหัศจรรย์ของไหม
เรื่องราวของไหม ในทัวร์นาเมนต์นี้สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทย เฝ่าฟันมาจากรอบคัดเลือกถึง 3 ด่านกว่าจะได้สิทธิ์ลงเล่นในเมนดรอว์ พอเข้ามาแล้วก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงจนสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดทาง
รอบแรก ไหมพลิกล็อกเอาชนะ เซมาย่า ชวาลินสก้า มือ 21 ของโลกจากโปแลนด์ ไปแบบเฉียดฉิว 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 2-6, 7-5, 6-2 ซึ่งชวาลินสก้าเพิ่งเข้าชิงชนะเลิศเฟรนช์ โอเพ่นมาหมาดๆ ทำให้ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมาก เพราะเป็นชัยชนะแรกในเมนดรอว์แกรนด์สแลมของไหมเลยทีเดียว
จากนั้นในรอบ 2 ไหมยังฟอร์มดีต่อเนื่อง ถล่ม อลิเซีย ปาร์คส์ มือ 81 ของโลกจากสหรัฐอเมริกา ไปแบบขาดลอย 2-0 เซต 7-5, 6-0 การันตีตำแหน่งรอบ 32 คนสุดท้าย การันตีเงินรางวัลไปแล้ว 185,000 ปอนด์ หรือประมาณ 8.2 ล้านบาท
ผลงานสุดร้อนแรง ทำให้ไหมกลายเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่ 2 ในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบ 3 วิมเบิลดัน ต่อจากตำนาน “แทม” แทมมารีน ธนสุกาญจน์ และยังเป็นนักหวดสาวไทยคนที่ 3 ที่เข้าถึงรอบนี้ในรายการระดับเมเจอร์ ต่อจากแทมมารีนและ ลักษิกา คำขำ
คู่แข่งคืนนี้ไม่ธรรมดา
คาโรลินา มูโชวา คู่ปรับของไหมรอบ 3 ฝีมือไม่ธรรมดา เคยเข้าชิงชนะเลิศเฟรนช์ โอเพ่นเมื่อปี 2023 มาแล้ว ตอนนี้อยู่ในอันดับมือ 9 ของโลก ล่าสุดในรอบ 2 มูโชวาเก็บชัยชนะแบบไม่ยากเหนื่อยเหนือ จาง ฉ่วย นักหวดจากจีน ไปด้วยสกอร์รวด 2 เซต 6-3, 6-2
ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว 1 ครั้ง ในศึก WTA 125 ที่ฮ่องกง รอบแรกครั้งนั้นไหมเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แบบสูสี 2-1 เซต 5-7, 6-3, 6-4 ถือเป็นสถิติที่ให้กำลังใจแฟนเทนนิสไทยได้ไม่น้อย แม้อันดับโลกจะห่างกันมากก็ตาม
ดูสด ไหม มนัญชญา ได้ที่ไหน
สำหรับแฟนกีฬาเทนนิสชาวไทย ที่อยากเชียร์ไหมแบบสดๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านแอปพลิเคชัน SPOTV Now ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
ศึกวิมเบิลดัน 2026 ปีนี้ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 64.2 ล้านปอนด์ หรือประมาณ 2,889 ล้านบาท ถ้าไหมสามารถเอาชนะมูโชวาได้ในคืนนี้ จะยิ่งตอกย้ำประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเทนนิสไทยให้ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีก
เอาใจช่วยไหม มนัญชญา คืนนี้ให้เต็มที่ 🎾🇹🇭
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