ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ทรงรับพระที่อาพาธ และมรณภาพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ในหลวง-พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงรับพระภิกษุที่อาพาธ และพระภิกษุที่มรณภาพ จากเหตุเด็ก 11 ขับรถพุ่งชนคณะพระธุดงค์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
จากกรณีโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยช่วงเที่ยงวานนี้ (2 ก.ค. 69) เกิดเหตุเด็กวัย 11 ปี ขโมยรถกระบะของพ่อออกมาขับสวนเลนส์ ก่อนพุ่งเข้าชนคณะพระธุดงค์ ส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพ 10 รูป และได้รับบาดเจ็บอีกหลายรูป ตามที่ได้รายงานข่าวไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีรายงานจากเพจเฟซบุ๊ก พระลาน ระบุว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพ จากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชน คณะพระธุดงค์ จ.มุกดาหาร ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย”
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อ้างอิงจาก : FB พระลาน
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