“จ่าบูม” เปิดข้อกฎหมาย แย้งชาวเน็ตบอกถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ
จ่าบูม เปิดข้อกฎหมาย แย้งชาวเน็ตบอกถนนเป็นของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ ชี้ถ้าไม่มีทางเท้า ให้เดินชิดขอบทางด้านขวาของตน
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพ 10 รูป และได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ถนนของรถ ไม่ใช่ที่เดินของพระ ต่อให้เด็กไม่ชนวันนี้ วันหน้ายังมีคนเมา คนเบรกแตก คนวูบเพราะโรค หยุดเดินธุดงค์ข้างทางได้แล้ว” จนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุด จ่าบูม พี่หมู่หมวกทอง อินฟลูคนดังได้ออกมาอธิบายในข้อกฎหมายว่า “พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 103 “ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางนั้น แต่ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินชิดขอบทางด้านขวาของตน”
หลักของการเดินบนไหล่ทาง ต้องเดินสวนทิศทางการจราจร (เดินชิดขวา)หากถนนเส้นนั้นไม่มีทางเท้า (ฟุตบาท) และจำเป็นต้องเดินบนไหล่ทาง กฎหมายกำหนดให้คนเดินเท้าต้องเดินชิดขอบทางด้านขวาของตนเอง (ซึ่งจะสวนทางกับรถที่วิ่งมา)
กฏหมายมีระบุไว้อย่างชัดเจน ก่อนที่จะโพสอะไรลงไป ควรที่จะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อน ไม่ใช่ให้คนอื่นเห็นแล้วขำ”
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