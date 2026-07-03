ศาลนัด 24 ก.ย. พิพากษา “โกทร” และพวกรวม 9 คน ปมยิง “สจ.โต้ง” ดับ
ศาลนัด 24 ก.ย. พิพากษา “โกทร” และพวกรวม 9 คน ปมยิง สจ.โต้ง ชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ เสียชีวิต ญาติยังไม่เผาศพรอหลังคดีสิ้นสุด
จากกรณีเหตุยิงกันภายในบ้านพักของ นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร ในพื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้ นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์ หรือ สจ.โต้ง เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ศาลอาญากำหนดนัดอ่านคำพิพากษาคดีดังกล่าว ในวันที่ 24 ก.ย. 2569 เวลา 09.00 น. โดยคดีนี้มีผู้ถูกฟ้องรวม 9 คน นำโดย นายสุนทร วิลาวัลย์ หรือ โกทร ในข้อหาร้ายแรงหลายกระทง อาทิ ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุน รวมถึงข้อหาเป็นผู้ใช้ ผู้สนับสนุน และเป็นซ่องโจร โดยสำนวนคดีถูกโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบปราม หลังครอบครัวผู้เสียหายร้องขอ เนื่องจากกังวลเรื่องการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
นายนิติศักดิ์ มีขวด หรือ ทนายเอี้ยง ทนายความฝ่ายผู้เสียหาย ให้สัมภาษณ์ว่า คดีนี้มีการสืบพยานทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยเกือบ 200 ปาก โดย สจ.จอย ภรรยาของผู้เสียชีวิต พร้อมบุตรชาย เดินทางมาติดตามการพิจารณาคดีแทบทุกนัด เพื่อรอความยุติธรรมให้กับผู้ตาย
ขณะเดียวกัน ครอบครัวยังไม่ได้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพของ สจ.โต้ง ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ที่วัดมะกอกสีมาราม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรอผลคำพิพากษาของศาล ก่อนกำหนดพิธีฌาปนกิจอย่างเป็นทางการหลังคดีสิ้นสุด
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