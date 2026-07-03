อาลัย เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์ อดีตลมกรดทีมชาติ แชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
วงการกรีฑาร่วมอาลัย “เจ้าขลุ่ย อภิสิทธิ์” อดีตลมกรดทีมชาติ แชมป์เหรียญทองซีเกมส์ 2 สมัย ประสบอุบัติเหตุ ขี่รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้า คอหัก เสียชีวิต
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก Think Curve – คิดไซด์โค้ง ได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าของวงการกรีฑาทีมชาติไทย ระบุว่า “เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 2 ก.ค.69 ได้เกิดเหตุสลดขึ้นกับวงการกีฬาไทย เมื่อ “ขลุ่ย” ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ พรมแก้ว อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ที่เคยคว้าเหรียญทองวิ่งผลัด 4X100 เมตรในกีฬาซีเกมส์ 2 สมัย ทั้งซีเกมส์ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมา เมื่อปี 2013 และซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อปี 2015 ได้เกิดอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ชนกับเสาไฟฟ้าจนคอหักเสียชีวิต บริเวณใกล้ ๆ กับบ้านพักที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทันทีที่ทราบเรื่องนี้ บรรดาพี่น้องในวงการกรีฑา รวมถึงญาติสนิทมิตรสหายต่างโพสต์แสดงความเสียใจต่อการจากไปแบบไม่มีวันกลับในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก
ด้าน “แฝดใหญ่” พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่าเบื้องต้นครอบครัวของ ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ พรมแก้ว ได้ทำเรื่องประสานเพื่อนำศพไปสวดพระอภิธรรมที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุงต่อไป ซึ่งตอนนี้ครอบครัวกำลังหาวัดเพื่อทำพิธีอยู่ ส่วนสมาคมกีฬากรีฑาฯ เตรียมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 1 คืน”
ขณะที่ทางภรรยาของ ขลุ่ย อภิสิทธิ์ ได้เคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุข้อความเพียงสั้น ๆ ว่า “ขอบคุณที่ทุกคนโทรมาหานะคะ เป็นลมไปเพิ่งฟื้น ตอนนี้ไม่พร้อม ขอตั้งหลักก่อน ไว้มาอัปเดตนะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะ รับความจริงไม่ได้”
อ้างอิงจาก : FB Think Curve – คิดไซด์โค้ง, Pop Promkaew
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