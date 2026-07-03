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หนุ่ม กรรชัย มั่นใจเด็ก 11 ขับรถเป็น ก่อเหตุชนพระธุดงค์ ถ้าไม่ชินเกียร์เครื่องดับแน่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 14:41 น.
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หนุ่ม กรรชัย ชี้เด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์ขับรถเป็น

หนุ่ม กรรชัย วิเคราะห์การขับรถเด็ก 11 พุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพ 10 รูป มั่นใจขับรถเป็น-คุ้นชินรถคันนี้ ชี้ระยะทาง 10 กิโลเมตรต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ หากทำไม่เป็นเครื่องต้องดับ

กรณีอุบัติเหตุหมู่สะเทือนขวัญบนถนนสาย 2034 มุกดาหาร-ดอนตาล บริเวณบ้านนาเวียงแก ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เด็กชายวัย 11 ปีขับรถกระบะเกียร์กระปุกพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จำนวน 34 รูป และฆราวาส 5 คน ขณะกำลังเดินอยู่บริเวณไหล่ทาง เพิ่งเดินลงมาจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ มุ่งหน้าไปจาริกธุดงค์ที่ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อไล่เรียงไทม์ไลน์ พบว่า เวลา 10.40 น. เด็กชายวัย 11 ปี ได้ขโมยรถขับออกจากบ้าน ต่อมา 10.44 น. รถขับผ่านด่านตรวจ สภ.ดอนตาล ในจุดนี้พบว่ารถกลับมาวิ่งถูกเลนตามปกติ ไม่ได้ย้อนศรแล้ว กระทั่งเวลา 10.52 น. รถขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางลาดลง ห่างจากบ้านเด็กประมาณ 10 กิโลเมตร และพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ด้วยความเร็วสูง ส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพรวมทั้งสิ้น 10 รูป โดยมีพระมรณภาพในจุดเกิดเหตุ 5 รูป และมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก 5 รูป นอกจากนี้ยังมีพระที่บาดเจ็บสาหัส 2 รูป

ส่วนรถกระบะมีสภาพพังยับเยินด้านหน้า หลังเกิดเหตุเด็กชายยืนนิ่งโดยไม่ได้พูดอะไร จนกระทั่งยายเดินทางมาถึงและพาตัวไปที่ สภ.เมืองมุกดาหาร

หนุ่ม กรรชัย ให้ความเห็นกรณีเด็ก 11ปีขับรถชนพระธุดงค์
ภาพจาก Youtube : ครอบครัวข่าว3

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย พิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ รายงานประเด็นดังกล่าว พร้อมให้ความเห็นว่า “ผมเป็นชอบขับรถ มีเพื่อน ๆ ชอบขับรถกันหลายคน ดูทรงจากที่เด็กขับ ผมเชื่อว่าเด็กขับรถเป็น ไม่รู้ว่าตาสอนหรือไม่สอน หรือเด็กจะครูพักลักจําเอง ผมตอบไม่ได้ แต่ที่แน่ ๆ ผมดูทรงนี้เด็กต้องขับรถเป็น ผมเชื่ออย่างนั้นนะ ขับรถแข็งหรือไม่แข็งอันนั้นอีกเรื่อง แต่ต้องขับเป็นเพราะนี่มันเกียร์ธรรมดา มันไม่เหมือนเกียร์ออโต้ ผู้ชมคงแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วแหละ

สำหรับเกียร์ธรรมดาความยากของมันคือการถอนคลัทช์ เช่น เข้าเกียร์1 ถอนคลัทช์ต้องให้บาลานซ์กับคันเร่ง ถ้าถอนคลัทช์เร็วไปรถดับเลย คนขับเกียร์ธรรมดาจะรู้ว่ามันไม่เหมือนเกียร์ออโต้

ประเด็นที่สอง การขับรถระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรจากบ้าน แต่ลากเกียร์1มาอย่างเดียว ผมว่ามันไม่ได้ด้วยความเร็วขนาดนี้ จากคลิปผมว่านี่ต้องมีการตบลงเกียร์2 เหยียบคลัทช์ตบ2 ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์เชนจ์เกียร์ต้องมี ถ้าบอกเด็กขับรถไม่เป็น ผมไม่เชื่อ ขอโทษจริง ๆ นะคนที่บอกขับไม่เป็น ผมมั่นใจว่าเด็กขับได้ ถ้าวิเคราะห์จากการขับแบบนี้

ครั้งแรกออกมาย้อนศร แต่เด็กกลับรถมาเลนปกติได้ ถ้าขับรถไม่เป็นทำได้เหรอ แค่ถอนคลัทช์มารถดับแล้วนะ เป็นความเห็นส่วนตัวผมมองอย่างนั้น แต่ใครสอนไม่สอน อันนี้ผมตอบไม่ได้”

ส่วนประเด็นที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าเด็กวัย 11 ปีอาจจะจำจากคุณตามา ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย มองว่าก็อาจจะเป็นไปได้ ในมุมของเด็กพิเศษเขาจะมีความสามารถและจำแม่น บางคนมีความสามารถในการอ่านหนังสือกลับหลังได้ บางคนต่อเลโก้ได้เร็วหรือเรียนรู้บางสิ่งเร็วกว่าผู้ใหญ่

จากนั้น หนุ่ม กรรชัย อธิบายต่อว่า “ขับแข็งหรือไม่แข็งอีกเรื่องหนึ่ง ยิ่งเป็นเด็กการตัดสินใจจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่ การเบรก หักหลบ เชนจ์เกียร์ อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ถามว่าขับเป็นไหม ผมมั่นใจว่าขับเป็น ไม่งั้นไม่มีทางขับมาถึงขนาดนี้”

หลังจากได้ดูคลิปวันเกิดอุบัติเหตุ เจ้าตัวกล่าวว่า “มีการขับรถย้อนศรแล้วกลับมาในเลนปกติได้ แล้วรถขับมาแบบนี้จะลากเกียร์1มาตลอดเหรอ ดับแล้วมั้งถ้างั้น

ถ้าคนไม่เคยขับเกียร์กระปุกก็ยาก พี่มีทั้งสองแบบแต่ส่วนใหญ่ชอบขับเกียร์กระปุก เกียร์ธรรมดา ที่ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ถ้าผู้ใหญ่ไม่ชินกับรถก็มีสิทธิ์ดับเลย ความเคยชินกับตัวรถก็สำคัญ หากจู่ ๆ ไปขับรถของคนอื่นอาจจะดับได้ แสดงว่าเด็กคนนี้ต้องชินรถคันนี้ รู้จังหวะของรถ ไม่งั้นรถดับแล้ว ผมไม่เชื่อว่าไม่เคยขับ ต้องเคยขับไม่งั้นต้องดับ”

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 14:40 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 14:41 น.
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นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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