จับคาโต๊ะ! ปลัดอำเภอพระพุทธบาท เรียกเงินหมื่น แลกออกใบอนุญาต ป.3 จากราคาจริง 5 บาท
บุกรวบปลัดอำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี คาโต๊ะทำงาน ป.ป.ช. ซ้อนแผนจับปมเรียกรับเงินหมื่น แลกออกใบ ป.3 รับโอนปืนจากแม่ ทั้งที่ค่าธรรมเนียมจริงแค่ 5 บาท
วันที่ 3 กรกฎาคม 2569 สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 เข้าจับกุม นายปริน (สงวนนามสกุล) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ (ปลัดอำเภอ) ณ ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ปลัดอำเภอรายนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ซึ่งภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นพื้นที่โดยรอบเพื่อตรวจยึดหลักฐานเพิ่มเติม นำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ชนวนเหตุเรียกเงินหลักหมื่น แลกใบอนุญาตรับโอนปืนจากแม่
ที่มาที่ไปของคดีนี้เริ่มจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากประชาชนผู้เสียหายรายหนึ่ง ที่เดินทางมายื่นคำร้องขอออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุน หรือแบบ ป.3 จำนวน 2 กระบอก ประกอบด้วย ปืนยาวชนิดเดี่ยวลูกซองขนาด 12 (5 นัด) และปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. เพื่อรับโอนต่อมาจากผู้เป็นแม่
ทว่าในขั้นตอนการดำเนินงาน นายปรินกลับมีพฤติการณ์ประวิงเวลาและสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งแจ้งกับผู้เสียหายว่ามีค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท ซึ่งขัดต่อความเป็นจริงตามกฎหมายที่ระบุไว้ชัดเจนว่า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแบบ ป.3 มีราคาเพียงฉบับละ 5 บาทเท่านั้น ผู้เสียหายเห็นความผิดปกติจึงตัดสินใจนำข้อมูลเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษ นำไปสู่การวางแผนจับกุมตัวในที่สุด
ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เน้นย้ำข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด และหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1205 หรือช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทันที
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