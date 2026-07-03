ข่าวดาราบันเทิง

กำลังใจเกินร้อย! ยายแต๋ว หลานม่า เตรียมเข้าห้องผ่าตัด “ใส่หมุดที่หลัง”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 13:40 น.
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สู้ตายหายห่วง! ยายแต๋ว หลานม่า เตรียมเข้าห้องผ่าตัด "ใส่หมุดที่หลัง" แฟนคลับคอมเมนต์ให้กำลังใจล้นหลาม

กำลังใจเกินร้อย! ยายแต๋ว หลานม่า ชู 2 นิ้ว เตรียมเข้าห้องผ่าตัดเพื่อ “ใส่หมุดที่หลัง” เหล่าลูกหลานแฟนคลับแห่คอมเมนต์ล้นหลาม

มาร่วมส่งกำลังใจให้ ยายแต๋ว หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนาม อาม่าเหม้งจู จากภาพยนตร์เรื่อง หลานม่า กันเยอะ ๆ เลย เพราะในวันนี้ ยายแต๋ว เตรียมจะเข้ารับการผ่าหลังเพื่อใส่หมุดแล้ว

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (2 ก.ค. 69) ยายแต๋ว โพสต์ภาพตัวเองขณะสวมชุดคนไข้รพ. พร้อมสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ชูสองนิ้วด้วยความร่าเริง โดยได้มีการระบุแคปชั่นประกอบเพื่อแจ้งข่าวแฟน ๆ ถึงเรื่องการเข้าผ่าตัด รวมถึงขอกำลังใจจากทุกคน ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว amahtaew ว่า “อาม่าเตรียมตัวผ่าหลังเพื่อใส่หมุดพรุ่งนี้แล้วจ้า สู้ ๆ หายแล้วจะได้วิ่งได้ ^^ ขอกำลังใจจากทุกคนให้อาม่าหายเร็ว ๆ ด้วยจ้ะ”

กำลังใจเกินร้อย! ยายแต๋ว หลานม่า เตรียมเข้าห้องผ่าตัด ใส่หมุดที่หลัง-1

งานนี้เหล่าลูก ๆ หลาน ๆ แฟนคลับของ ยายแต๋ว หรือ อาม่าเหม้งจู ต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้การผ่าตัดครั้งนี้ของอาม่าเป็นไปอย่างราบรื่นปลอดภัย และให้อาม่ามีอาการดีขึ้น แข็งแรงขึ้นในทุก ๆ วัน

คอมเมนต์แฟนคลับ คอมเมนต์แฟนคลับ-1 คอมเมนต์แฟนคลับ-2

กำลังใจเกินร้อย! ยายแต๋ว หลานม่า เตรียมเข้าห้องผ่าตัด ใส่หมุดที่หลัง-3

กำลังใจเกินร้อย! ยายแต๋ว หลานม่า เตรียมเข้าห้องผ่าตัด ใส่หมุดที่หลัง-2

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อ้างอิงจาก : IG amahtaew

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 13:40 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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