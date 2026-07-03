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พม. เผยเด็ก 11 จดทะเบียน เป็นผู้ป่วย “ออทิสติก” วันเกิดเหตุไม่ได้ไปศูนย์ฯ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 13:21 น.
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยเด็ก 11 จดทะเบียน เป็นผู้ป่วย “ออทิสติก” วันเกิดเหตุไม่ได้ไปศูนย์ฯ แจ้งลาป่วย

นางเตือนใจ คงสมบัติ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดจากเหตุเด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์ เป็นเหตุให้พระมรณภาพ 10 รูป ใน จ.มุกดาหาร ว่ากระทรวง พม. ได้ส่งทีมศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ลงพื้นที่ร่วมกับทีมสหวิชาชีพทันที เพื่อเข้าดูแลสภาพจิตใจของทั้งฝั่งผู้เสียหาย และตัวเด็กผู้ก่อเหตุ รวมถึงครอบครัวอย่างใกล้ชิด

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เด็กอายุ 11 ปีรายนี้ เป็นผู้จดทะเบียนมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท 7 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติก โดยในวันเกิดเหตุ เด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะ เนื่องจากแจ้งว่าไม่สบาย ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก

เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง 12 ปี จึงเข้าข่ายต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและดูแลรักษาด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นอันดับแรก

ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายและการชดเชยเยียวยา ขณะนี้ได้ประสานงานกับทีมกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยทาง พม.จะทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ควบคู่กันไป เนื่องจากกรณีของเด็กพิเศษเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างในการช่วยสอดส่องดูแล

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 13:21 น.
73
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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