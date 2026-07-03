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ด่วน! เครนถล่มเจริญกรุง ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ
เครนถล่มซอยเจริญกรุง 36 มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คาดว่าเป็นคนงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือ
เกิดเหตุเครนถล่มในพื้นที่ซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก กำลังไปที่เกิดเหตุ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 12.15 น.
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย โดยเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นคนงาน เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป
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