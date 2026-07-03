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“น้าต๋อย” อัปเดตเรื่องถูกโกง เจ้าของโครงการติดต่อแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 12:52 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 12:52 น.
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น้าต๋อย อัปเดตเรื่องถูกโกง เจ้าของโครงการติดต่อแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจ น้ำตาซึมแฟนการ์ตูนที่ฟังน้าต๋อยโตมายื่นมาช่วยเหลือ

น้าต๋อย เซมเบ้ หรือ นายนิรันดร์ บุณยรัตพันธุ์ นักพากย์การ์ตูนอาวุโส แจ้งข่าวว่าถูกโกง ลงทุนอสังหาฯ หาดไนหาน ภูเก็ต ไม่ได้คืนทั้งดอกและเงินต้น ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด น้าต๋อย เซมเบ้ ได้ออกมาอัปเดตถึงประเด็นดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก “การ์ตูนที่ครั้งหหนึ่งเคยสอนเด็ก ๆ ให้เป็นฮีโร่… วันนี้เด็กเหล่านั้นได้เติบโตขึ้น และกลับมาเป็นฮีโร่ของน้าต๋อยเสียเอง”

ก่อนอื่น…น้าต๋อยต้องขอกราบขอบพระคุณจากหัวใจครับ

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา น้าต๋อยได้รับกำลังใจมากมาย จนไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้รับความรักจากผู้คนมากขนาดนี้

ขอบคุณแฟน ๆ การ์ตูนทุกคน
ขอบคุณ FC เด็กหนวดทุกคน
ขอบคุณทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ ทุกการแชร์ และทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา

รวมถึงบรรดาทนายความจากทั่วประเทศกว่าร้อยท่าน ที่ติดต่อเข้ามาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พร้อมเสนอตัวช่วยดำเนินคดีให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ขอบคุณสื่อ รายการ เพจต่าง ๆ ที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง

รวมถึงท่าน สส. และท่านรัฐมนตรีหลายท่าน ที่ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ

(ขออนุญาตยังไม่เอ่ยชื่อในตอนนี้ เพราะยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย และไม่อยากให้กระทบต่อรูปคดีครับ)

ทุกความหวังดีที่ส่งมาถึงผมและครอบครัว น้าต๋อยซาบซึ้งจริง ๆ ครับ

หลังจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไป น้าต๋อยเพิ่งทราบว่า ยังมีผู้เสียหายอีกหลายท่านที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน หลายคนเริ่มติดต่อเข้ามา แลกเปลี่ยนข้อมูล และบอกว่าพวกเขาเริ่มมี “ความหวัง” อีกครั้ง

สำหรับตัวน้าต๋อยเอง…จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ที่ค้างอยู่แต่อย่างใดนะครับ

อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการได้ติดต่อเข้ามาพูดคุย และแจ้งว่าจะปรับแผนประนอมหนี้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เสียหายทุกคน พร้อมทั้งจะทยอยชำระหนี้ที่ค้างอยู่

สิ่งที่พูดไว้จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์

น้าต๋อยหวังเพียงว่า ทุกคำพูดในวันนี้ จะกลายเป็นการกระทำในวันพรุ่งนี้ เพราะเบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้น คือชีวิตของหลายครอบครัวที่กำลังรอความหวัง

แต่สิ่งที่น้าต๋อยได้รับกลับมาในครั้งนี้ มีค่ามากกว่าเงินเสียอีก…

มันคือการได้เห็นน้ำใจของผู้คน

ได้เห็นคนไทยไม่ทอดทิ้งกัน

ได้เห็นความรักที่ทุกคนมีให้ โดยไม่เคยคาดคิดว่าจะมากมายถึงขนาดนี้

กำลังใจจากทุกคน ทำให้ทั้งตัวน้าต๋อยและครอบครัว มีแรงที่จะตั้งหลัก และเดินหน้าสู้ต่อไป

และน้าต๋อยอยากจะบอกประโยคหนึ่ง ที่ทำให้น้ำตาซึมทุกครั้งที่นึกถึง…

“เด็ก ๆ ที่เคยนั่งดูการ์ตูนน้าต๋อยในวันนั้น…
วันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว
และพวกเขาก็กลับมายื่นมือช่วยน้าต๋อยอีกครั้ง…”

นี่คงเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ของนักพากย์การ์ตูนคนหนึ่ง

ขอบคุณจากหัวใจครับ”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 12:52 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 12:52 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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