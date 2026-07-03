พ่อค้าแม่ค้า ยืนยันไม่เคยเห็นเด็ก 11 ขับรถมาส่งยายที่ตลาด ยายขับมาเอง
พ่อค้าแม่ค้า ยืนยันไม่เคยเห็นเด็ก 11 ขับรถมาส่งยายที่ตลาด ยายขับมาเอง หลังจากที่โซเชียลอ้างว่าเด็กที่ขับชนพระมักจะขับรถมาส่งยาย
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป ซึ่งในเวลาต่อมามีกระแสโซเชียลอ้างว่าเคยเห็นเด็กชายคนดังขับรถมาส่งยายที่ตลาดนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้เดินทางไปยังตลาดดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง พบกับกลุ่มพ่อค้าที่ขายของอยู่ใกล้กับคุณยายของเด็ก ทราบว่า ยายของเด็ก ขายของที่นี่มา สิบกว่าปีแล้ว นานๆจะเห็นเอาหลานมาขายของด้วย ซึ่งจากที่ตนเองได้สอบถาม หลานยายค่อนข้างที่หูจะไม่ได้ยิน พูดไม่ได้ และที่ผ่านมา ส่วนตัวจะเห็นยายขับรถมาที่ตลาดเอง ไม่เคยเห็นหลานขับรถมาส่งแต่อย่างใด
ขณะที่ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “รถเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) ไม่ใช่เกียร์ออโต้ ที่ใส่เกียร์ D แล้วเหยียบคันเร่งออกไปได้เลย แต่ต้องเหยียบคลัตช์แล้วมีจังหวะปล่อยคลัตช์-เหยียบคันเร่ง ถ้าขับไม่เป็นหรือไม่เคยขับ เด็ก 11 ปี ไม่น่าขับออกไปได้ขนาดนั้น ระหว่างไปก่อนไปชน วิ่งเร็วขนาดนั้น ต้องเหยียบคลัตช์-โยกเกียร์ เพื่อเปลี่ยนเกียร์อีก”
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