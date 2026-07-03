รอดปาฏิหาริย์! นาทีกู้ภัยช่วยชีวิตชาย ติดใต้ซากปรักหักพัง 8 วัน หลังแผ่นดินไหวถล่มเวเนซุเอลา
รอดปาฏิหาริย์! นาทีกู้ภัยช่วยชีวิตชาย ติดใต้ซากปรักหักพัง 8 วัน หลังแผ่นดินไหวถล่มเวเนซุเอลา คร่าชีวิตกว่า 2,500 ราย
จากเหตุแผ่นดินไหวเวนาซุเอลากลืนกินไปแล้วกว่า 2,595 ราย เจ็บนับหมื่นคน แต่ท่ามกลางกลิ่นศพลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณก็ยังมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชายรายหนึ่งที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังมานานถึง 8 วันด้วยกัน โดยทางรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ได้นำเสนอคลิปนาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วนชีวิตชายหนุ่มผู้โชคดีคนดังกล่าวออกมาอย่างปลอดภัย
ภารกิจช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างทีมกู้ภัยจากชิลี สหรัฐฯ โปรตุเกส เม็กซิโก คอสตาริกา และเวเนซุเอลา สามารถช่วยเหลือ นายเฮอร์นัน อัลเบร์โต กิล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย 44 ปี ออกจากซากห้างสรรพสินค้า “กาเลเรียส พลายา แกรนด์” สูง 9 ชั้นที่ถล่มลงมาทับตัวเขา 8 วัน ออกมาได้อย่างปลอดภัย
ทางภรรยาของ รปภ.หนุ่มดวงดี เปิดเผยภายหลังสามีได้รับการช่วยเหลือออกมาจากใต้ซากตึกอย่างปลอดภัยว่า “สามีของเธอมีความอดทนเหมือนนักรบ แม้จะไม่ได้กินอาหารหรือน้ำนานนับสัปดาห์ก็ยังอยู่รอดปลอดภัย”
สถานการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,295 ราย และยังมีตัวเลขผู้สูญหายอีกจำนวนมาก โดยทางบริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยง “เวอร์ริสก์” ประเมินว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ครั้งนี้อาจสูงถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3 แสนล้านบาท)
ทางด้านองค์การสหประชาชาติได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์บรรเทาทุกข์เข้าสู่พื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
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อ้างอิงจาก : ch3plus
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