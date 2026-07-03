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รัสมี อีสานโซล เศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 11:46 น.
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รัสมี อีสาน โซล แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขวบซิ่งกระบะชนพระธุดงค์

รัสมี อีสานโซล นักแสดงสาว แจ้งข่าวเศร้าสูญเสียหลวงน้าจากอุบัติเหตุเด็ก 11 ปีขับกระบะพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพ 12 รูป ครอบครัวเตรียมเดินทางรับศพประกอบพิธีทางศาสนา

จากกรณีอุบัติเหตุสลดเมื่อช่วงสายวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 กรณีเด็กชายวัย 11 ปี แอบขโมยรถกระบะของผู้ปกครองมาขับ ก่อนรถเสียหลักพุ่งชนขบวนพระสงฆ์ที่กำลังเดินธุดงค์อยู่ริมถนน บริเวณบ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยขบวนพระธุดงค์กลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด 34 รูป แรงปะทะจากรถกระบะส่งผลให้พระมรณภาพพุ่งสูงถึง 12 รูป และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย

ล่าสุด รัสมี เวระนะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ รัสมี อีสานโซล นักแสดงจากซีรีส์เรื่องสาธุ 2 ออกมาแจ้งข่าวความสูญเสียผ่านเฟซบุ๊ก โพสต์ภาพขาวดำของญาติที่ยืนถ่ายรูปด้วยกันในวันอุปสมบทของหลวงน้า พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “มรณภาพค่ะ แม่กับน้องสาวกำลังเดินทางไปรับศพหลวงน้าค่ะ”

หลังจาก รัสมี อีสานโซล โพสต์แจ้งข่าวเศร้าแฟนคลับและชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและให้กำลังใจและให้กำลังใจนักร้องสาว อาทิ

“ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่แป้ง”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยเด้อเอื้อย”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับผม”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ”

“ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”

รัสมี อีสานโซล เสียหลวงน้า เด็ก 11 ขับชนมรณภาพ
ภาพจาก Facebook : Rasmee Wayrana
รัสมี อีสานโซล เศร้า สูญเสียหลวงน้า
ภาพจาก Facebook : Rasmee Wayrana

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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