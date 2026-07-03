“รัชพงศ์” เลขา “พิพัฒน์” ยื่นลาออก พบคนนามสกุลเดียวได้อันดับ 2 สอบท้องถิ่น
รัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยื่นลาออกจากตำแหน่ง ตั้งข้อสังเกตพบคนนามสกุลเดียวได้อันดับ 2 สอบท้องถิ่น
นายรัชพงศ์ ชูแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2569 โดยในหนังสือระบุว่า ส่งผลให้ นายรัชพงศ์ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2569 ตามนัยมาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 โดยเอกสารฉบับนี้มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามในวันที่ 1 ก.ค. 2569
อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสงสัยถึงการลาออกของนายรัชพงศ์ ชูแก้ว เนื่องจากปรากฎนามสกุล ชูแก้ว ได้คะแนนอันดับสองในการสอบเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่
สำหรับนายรัชพงศ์ ชูแก้ว เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” แถลงปมทุจริตสอบท้องถิ่น พบมีการแก้ไขก่อน สุ่มตรวจเจอสำเนาไม่ตรงมากกว่าครึ่ง
- สะพัด! อดีตนายก อบต.ควนกาหลง หนีออกนอกประเทศไปแล้ว ปมโกงสอบท้องถิ่น
- ท้องถิ่นโคราชแจงด่วน 4 คนสอบติด ไม่รายงานตัว ยันไม่พัวพันทุจริต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: