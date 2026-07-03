“แฮมมิลตัน” เปิดใจความสัมพันธ์กับ “คิม คาร์เดเชียน” ทำปีนี้มีความสุข
เซอร์ ลูอิส แฮมมิลตัน เปิดใจความสัมพันธ์กับ คิม คาร์เดเชียน ทำปีนี้มีความสุข พร้อมขอบคุณทีมเฟอร์รารีที่ทำงานอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม เว็บไซต์ Unilad ได้รายงานว่า เซอร์ ลูอิส แฮมมิลตัน แชมป์โลก F1 7 สมัย นักแข่งประจำทีมเฟอร์รารี ได้ตอบคำถามก่อนการแข่งขันบริติช กรังค์ปรีซ์ ที่สนามซิลเวอร์สโตน ประเทศอังกฤษ
โดย เดวิด ครอฟ ผู้บรรยายการแข่งขัน ได้ถามขึ้นมาว่า “ลูอิสปีนี้คุณดูเป็นคนที่มีความสุขกว่าปีที่แล้วมาก ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนสำหรับที่นี่” ก่อนที่จะถูกแซวว่า “เพราะรถปีนี้เร็วหรือแฟนใหม่กันแน่”
ซึ่งแชมป์โลก 7 สมัยก็ได้หัวเราะ ก่อนจะตอบว่า ทีมนั้นยอดเยี่ยม พวกเขาทำงานหนัก ในปีแรกมันเป็นปีที่ลำบาก แต่ในที่สุดเราก็ได้เห็นความพยายามที่ทุกคนทุ่มเท เพื่อพาเรากลับมาในจุดที่เราควรจะอยู่ ก่อนจะตอบว่า และใช่ เป็นเพราะคิม (คาร์เดเชียน)
ถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ คิม คาร์เดเชียน เคยเดินทางไปให้กำลัง เซอร์ ลูอิส ในการแข่งขัน F1 ที่ประเทศโมนาโก ซึ่งในครั้งนั้น แฮมมิลตัน ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบการแข่งขันว่า มันเป็นเรื่องที่วิเศษมากที่เธอเดินทางมาให้กำลังใจผม แต่กับเพื่อนๆ ของผม แฟนกีฬาที่มากันอย่างล้นหลาม โดยรวมแล้ว ผมไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้ว มันวิเศษมากที่มีคนดีๆ อยู่รอบตัวและได้รับการสนับสนุนจากคนดีๆ เธอทำแบบนั้นให้ผมทุกวัน
สำหรับการแข่งขันบริติช กรังค์ปรีซ์ มีกำหนดแข่งขันในวันที่ 3 กรกฎาคม จนไปถึง 5 กรกฎาคม
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