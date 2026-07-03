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ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 11:32 น.
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ดัง พันกร รัวโพสต์ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุก ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก เพราะนี่คือ โศกนาฏกรรม ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ

ยังคงได้รับความสนใจจากคนไทยทั่วประเทศหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่เด็ก 11 ขโมยรถกระบะมาขับ ก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีพระสงฆ์ในคณะธุดงค์มรณภาพแล้ว 10 รูป และมีอีกหลายรูปที่บาดเจ็บ ท่ามกลางการตั้งคำถาม รวมถึงกระแสวิพากย์วิจารณ์ของคนในสังคม ถึงพฤติกรรมดังกล่าว โดยทุกคนต่างสงสัยไปในทางเดียวกันว่า “เด็ก 11 ขวบจะสามารถขับเกียร์กระปุกได้อย่างไร หากไม่มีผู้ใหญ่สอน”

“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น

ล่าสุดแม่นายดัง พันกร ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์สลดดังกล่าวเช่นกัน โดยนักร้องดังโพสต์ข้อความรัว ๆ ลงในหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “อยากให้ลูกล้ำกว่าลูกคนอื่น สอนขับรถไปเลย อวดเลยลูกตรู 11 ขวบ ขับรถเป็นแล้วเว้ย ไงล่ะ นี่มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่มันระดับโศกนาฏกรรม ต้นเหตุที่จริงคือ พ่อ แม่ สอนให้เด็กขับรถ !! แล้วมีเยอะส่ะด้วย พ่อแม่ประเภทนี้

ถ้าคุณขับรถเป็น คุณจะรู้ว่า ไม่ต้องเป็นเด็ก ก็ไม่มีทางที่ใครจะขับรถเกียร์กระปุกได้ในครั้งแรกโดยไม่มีคนสอน เด็กขับรถเกียร์กระปุกจากบ้านมาถึงจุดชน 10 กม. !! ต้องเข้าโค้งเหยียบครัช สลับเบรกตั้งกี่ครั้ง ? ไม่เคยโดนสอนให้ขับจริงเหรอ ? จะโยนผิดโยนบาปให้ลูก แค่คนเดียวจริง ๆ เหรอ ?”

ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน!-1 ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน!-2 ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน!-3 ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน!-4

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อ้างอิงจาก : FB ดัง พันกร – DK Official

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 11:32 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 11:32 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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