ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก
ดัง พันกร รัวโพสต์ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุก ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก เพราะนี่คือ โศกนาฏกรรม ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ
ยังคงได้รับความสนใจจากคนไทยทั่วประเทศหลังเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่เด็ก 11 ขโมยรถกระบะมาขับ ก่อนพุ่งชนคณะพระธุดงค์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้มีพระสงฆ์ในคณะธุดงค์มรณภาพแล้ว 10 รูป และมีอีกหลายรูปที่บาดเจ็บ ท่ามกลางการตั้งคำถาม รวมถึงกระแสวิพากย์วิจารณ์ของคนในสังคม ถึงพฤติกรรมดังกล่าว โดยทุกคนต่างสงสัยไปในทางเดียวกันว่า “เด็ก 11 ขวบจะสามารถขับเกียร์กระปุกได้อย่างไร หากไม่มีผู้ใหญ่สอน”
“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น
ล่าสุดแม่นายดัง พันกร ก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงเหตุการณ์สลดดังกล่าวเช่นกัน โดยนักร้องดังโพสต์ข้อความรัว ๆ ลงในหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “อยากให้ลูกล้ำกว่าลูกคนอื่น สอนขับรถไปเลย อวดเลยลูกตรู 11 ขวบ ขับรถเป็นแล้วเว้ย ไงล่ะ นี่มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุ แต่มันระดับโศกนาฏกรรม ต้นเหตุที่จริงคือ พ่อ แม่ สอนให้เด็กขับรถ !! แล้วมีเยอะส่ะด้วย พ่อแม่ประเภทนี้
ถ้าคุณขับรถเป็น คุณจะรู้ว่า ไม่ต้องเป็นเด็ก ก็ไม่มีทางที่ใครจะขับรถเกียร์กระปุกได้ในครั้งแรกโดยไม่มีคนสอน เด็กขับรถเกียร์กระปุกจากบ้านมาถึงจุดชน 10 กม. !! ต้องเข้าโค้งเหยียบครัช สลับเบรกตั้งกี่ครั้ง ? ไม่เคยโดนสอนให้ขับจริงเหรอ ? จะโยนผิดโยนบาปให้ลูก แค่คนเดียวจริง ๆ เหรอ ?”
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- “สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น
อ้างอิงจาก : FB ดัง พันกร – DK Official
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