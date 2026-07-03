ประวัติเศร้า หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพ เป็นอดีตหมอลำขวัญใจอีสาน ก่อนมุ่งสู่ธรรมะ
รู้ประวัติเศร้า พ่อของออย แสงศิลป์ หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพ เคยเป็นอดีตหมอลำชื่อดังขวัญใจชาวอีสาน ก่อนอุปสมบท มุ่งหน้าทำความดีเพื่อศาสนา
ความคืบหน้าการดำเนินคดีเด็กชายวัย 11 ปีหลังขับรถพุ่งชนพระธุดงค์มรณภาพ 12 รูปและบาดเจ็บหลายราย กระบวนการหลังจากนี้จะต้องใช้ทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำ เพื่อหาสาเหตุว่าทำไมเด็กจึงนำรถออกมาขับได้ ซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องย้อนกลับไปตรวจสอบเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง
การสอบสวนยังต้องใช้ระยะเวลา เนื่องจากขณะนี้เด็กยังอยู่ในอาการช็อก ไม่สามารถพูดหรือให้การใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ ทางตำรวจจึงเตรียมเรียกพ่อแม่และผู้ปกครองมาสอบสวนเพื่อดูว่าใครเป็นผู้ดูแลเด็ก และอาจจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ปกครองเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
หลังจากทราบข่าวเศร้า ออย แสงศิลป์ นักร้องลูกทุ่งหมอลำอินดี้ โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าว่าหนึ่งในพระธุดงค์ที่มรณภาพคือ พระรัชตะ ทองบุราณ (เตชวโร) หรือ พ่อแท้ ๆ ของตนเอง
สำหรับพ่อของหนุ่มออย หรือ สมศรีซี่นหมา ก่อนอุปสมบทและใช้ชีวิตในสมณเพศเป็น พระรัชตะ ทองบุราณ เคยทำอาชีพเป็นหมอลำ “คารม ทองบุราณ” มีชื่อเสียงโด่งดังจากวงการลูกทุ่งหมอลำภาคอีสาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์สุดท้ายพ่อ ออย แสงศิลป์ เหยื่อเด็ก 11 ขับรถชนมรณภาพ ขอมุ่งทำดีเพื่อศาสนา
- ออย แสงศิลป์ ทำใจไม่ได้ เห็นคลิปเด็ก 11 ขับรถชนพ่อดับ ยอมรับทำอะไรไม่ถูก
- ออย แสงศิลป์ หัวใจสลาย! หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพคือพ่อแท้ ๆ
- แพรรี่ ซัดคนพูดถนนไม่ใช่ที่พระเดิน ไล่พระเลิกธุดงค์ข้างทาง ถามกลับ ‘ใบขับขี่ไหม’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: