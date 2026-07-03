ข่าวการเมือง

รัฐบาลยกระดับความเข้มงวดสนามบิน “Zero Trust” ตรวจเข้มทุกคน ไม่มีการยกเว้น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:53 น.
60

รัฐบาลยกระดับความเข้มงวดสนามบิน “Zero Trust” ตรวจเข้มทุกคนเทียบเท่ากับผู้โดยสาร ไม่มีการยกเว้น รวมถึงเพิ่มความถี่ใช้สุนัข K9

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีพนักงานต้อนรับสายการบินของไทยถูกควบคุมตัวที่ประเทศออสเตรเลีย ในคดีเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวต้องไม่ถูกมองเป็นเพียงกรณีเฉพาะบุคคล แต่ต้องใช้เป็นจุดทบทวนมาตรการคัดกรองความปลอดภัยในระบบการเดินทางทางอากาศทั้งหมด

ทั้งนี้ นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการที่หน่วยงานด้านการบินและหน่วยงานความมั่นคงของไทยเตรียมเพิ่มความเข้มงวด หลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยศุลกากร ป.ป.ส. ทอท. และบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อไป

มาตรการหลักสำคัญที่จะนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อไปคือ
1) ใช้หลัก Zero Trust โดยลูกเรือ กัปตัน พนักงานสายการบิน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องถูกตรวจค้นภายใต้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทั่วไป ไม่มีข้อยกเว้น

2) เพิ่มความถี่การใช้สุนัข K9 ตรวจค้นทั้งเที่ยวบินขาเข้าและขาออก โดยเฉพาะเส้นทางหรือช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง

3) สำหรับกรณีประเทศปลายทางหรือเส้นทางที่ต้องใช้มาตรการเข้มงวดเป็นพิเศษ จะมีการตรวจคัดกรองซ้ำบริเวณประตูขึ้นเครื่อง หรือ Gate Screening ก่อนขึ้นเครื่องอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเล็ดลอดไปกับผู้โดยสาร ลูกเรือ หรือสัมภาระ

4) เข้มงวดการตรวจประวัติอาชญากรรมและสารเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสาร อาคารสินค้า คลังสินค้า และพื้นที่ควบคุม

5) เพิ่มการประสานงานด้านการข่าวระหว่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม ตำรวจ ศุลกากร ป.ป.ส. และหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ เพื่อให้การคัดกรองไม่ได้อาศัยเพียงด่านตรวจ แต่ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกัน

นางสาวรัชดา กล่าวว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพัฒนาระบบตรวจค้นและติดตามให้เข้มแข็งขึ้น ทั้งการใช้ข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า ระบบ Biometrics การเชื่อมโยงฐานข้อมูล และการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้มีความตระหนักต่อรูปแบบการลักลอบที่เปลี่ยนไปการดำเนินการดังกล่าว ฝ่ายปฏิบัติเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการตรวจพบ ป้องปรามได้ทันที

นางสาวรัชดา กล่าวว่าด้วยว่า สำหรับการดำเนินการปราบปรามยาเสพติด รัฐบาลปฏิบัติการเต็มกำลัง ทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดน การตัดวงจรเครือข่าย และการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ และได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสนามบินให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบขนยาเสพติด และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนานาประเทศ

ทั้งนี้ ในวันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงยุติธรรม เพื่อติดตามความคืบหน้าการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานเดินไปในทิศทางเดียวกัน โดยช่วงวันที่ 1 เม.ย. – 10 มิ.ย. 2569 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได้รวม 59,609 คดี ผู้ต้องหา 61,685 คน ยึดของกลางยาบ้า 272.79 ล้านเม็ด ไอซ์ 17,729.83 กิโลกรัม เฮโรอีน 276.77 กิโลกรัม และคีตามีน 2,639.32 กิโลกรัม สะท้อนว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามเต็มกำลัง ทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดน การตัดวงจรเครือข่าย และการปิดช่องโหว่ในระบบคมนาคม เพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นทางผ่านของยาเสพติด

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พระรัชตะ พ่อของออย แสงศิลป์ อดีตเคยเป็นหมอลำ ข่าว

ประวัติเศร้า หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพ เป็นอดีตหมอลำขวัญใจอีสาน ก่อนมุ่งสู่ธรรมะ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“รัชพงศ์” เลขา “พิพัฒน์” ยื่นลาออก พบคนนามสกุลเดียวได้อันดับ 2 สอบท้องถิ่น

16 นาที ที่แล้ว
รัสมี อีสาน โซล แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขวบซิ่งกระบะชนพระธุดงค์ ข่าว

รัสมี อีสานโซล เศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“แฮมมิลตัน” เปิดใจความสัมพันธ์กับ “คิม คาร์เดเชียน” ทำปีนี้มีความสุข

36 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ &quot;แดนนี่ โกลเวอร์&quot; วัย 79 เปิดใจกลางรายการ กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาทะลุ 2595 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ช็อกตัวเลข! แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดับพุ่ง 2595 ศพ กลิ่นเหม็นคลุ้ง กู้ภัยเร่งกู้ร่างเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลยกระดับความเข้มงวดสนามบิน “Zero Trust” ตรวจเข้มทุกคน ไม่มีการยกเว้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบสองผัวเมีย รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนให้มีนา คาดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้ามชาติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว แจงดราม่าไหว้ครู หลังพบมีครูกัมพูชาร่วมพิธีด้วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพรรี่ ซัดคนพูดถนนไม่ใช่ที่พระเดิน ไล่พระเลิกธุดงค์ข้างทาง ถามกลับ ‘ใบขับขี่ไหม’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา บันเทิง

ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.ปานเทพ เปิดจดหมายลายมือ เจ๊อ้อย กำลังใจเต็มเปี่ยม เดินหน้าลุยแบบสุดซอย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กองทัพรัสเซียถล่มกรุงเคียฟชุดใหญ่ ตายแล้ว 27 ศพ บาดเจ็บ 91 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยแล้ว! แฟนใหม่ ดิว อริสรา เป็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์ตระกูลดัง ที่ไม่ใช่ เอริค เซี่ย บันเทิง

เฉลยแล้ว! แฟนใหม่ ดิว อริสรา เป็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์ตระกูลดัง ที่ไม่ใช่ เอริค เซี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โพสต์สุดท้ายพ่อ ออย แสงศิลป์ เหยื่อเด็ก 11 ขับรถชนมรณภาพ ขอมุ่งทำดีเพื่อศาสนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ก่อนลดโทษเหลือคุก 36 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเผยคู่รักรัสเซีย ซ่อนอยู่ในตึกทั้งคืน ก่อนจะปีนยอดเอ็มไพร์สเตท เพื่อขอแต่งงาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวไทย แจ้งความหนุ่มอินเดีย หลอกคบและให้เลี้ยงนาน 3 ปี อ้างเป็นคนวรรณะสูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ออย แสงศิลป์” จี้ผู้ปกครองเด็กรับผิดชอบ หลังซิ่งรถชนพ่อแท้ๆมรณภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม “พี่วัตร” พยาบาลนอกเครื่องแบบ ช่วยพระได้รับบาดเจ็บ ถูกเด็ก 11 ซิ่งชน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” แถลงปมทุจริตสอบท้องถิ่น พบมีการแก้ไขก่อน สุ่มตรวจเจอสำเนาไม่ตรงมากกว่าครึ่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อพระมรณภาพ 10 รูป เหตุเด็ก 11 ขับรถพุ่งชน จ.มุกดาหาร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สรยุทธ” เผยรถยนต์ที่เด็ก 11 ขับ เป็นรถเกียร์กระปุก ถ้าขับไม่เป็น ไม่น่าขับเร็วขนาดนั้น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ หลังปิดตลาดล่าสุด รูปพรรณอยู่ที่ 64,900 เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 ก.ค. 69 ลุ้นเปิดตลาดเช้านี้ ทองแท่งขายออก 65,650

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:53 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:53 น.
60
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระรัชตะ พ่อของออย แสงศิลป์ อดีตเคยเป็นหมอลำ

ประวัติเศร้า หนึ่งในพระธุดงค์มรณภาพ เป็นอดีตหมอลำขวัญใจอีสาน ก่อนมุ่งสู่ธรรมะ

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2569
รัสมี อีสาน โซล แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขวบซิ่งกระบะชนพระธุดงค์

รัสมี อีสานโซล เศร้า สูญเสียหลวงน้า เหตุเด็ก 11 ขับรถชนพระธุดงค์มรณภาพ

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2569

ดัง พันกร รัวโพสต์ ปมเด็ก 11 ลั่น ไม่มีทางขับเกียร์กระปุกได้ ถ้าไม่สอน! เตือนอย่าโยนผิดให้ลูก

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2569

“แฮมมิลตัน” เปิดใจความสัมพันธ์กับ “คิม คาร์เดเชียน” ทำปีนี้มีความสุข

เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2569
Back to top button