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รวบสองผัวเมีย รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนให้มีนา คาดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้ามชาติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:36 น.
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ขอบคุณภาพจาก ไทยรัฐ

ป.ป.ส. รวบสองผัวเมียชาวไทย-ลาว รับจ้างส่งพัสดุเฮโรอีนให้มีนา แอร์สาวที่ถูกจับที่ออสเตรเลีย คาดเกี่ยวข้องกับเครือข่ายข้ามชาติ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. เตรียมควบคุมตัวนายอาทิตย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ชาวไทย และนางทัดสะพอน (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ชาวลาว ซึ่งเป็นสามีภรรยา เข้าสู่กระบวนการสอบสวน ภายหลังตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติกรรมส่งเฮโรอีนผ่านพัสดุ ซึ่งการจับกุมครั้งนี้เป็นการขยายผลจากกรณีที่ น.ส.มีนา แอร์สาวชาวไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลีย

จากการสืบสวนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามบุคคลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งพัสดุในคดีดังกล่าว โดยเข้าตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดเลย และสามารถควบคุมตัวชายและหญิง 2 ราย ซึ่งเป็นสามีภรรยา เพื่อนำมาสอบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดและผู้ร่วมขบวนการ

จากการสอบสวนเบื้องต้น ชายผู้ถูกควบคุมตัวให้ข้อมูลว่า เคยรับจ้างจัดส่งพัสดุหลายครั้ง โดยได้รับค่าจ้างจากบุคคลสัญชาติลาว ขณะที่หญิงผู้ถูกควบคุมตัวให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลทั้งสอง

พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสองจะถูกนำตัวเดินทางจากจังหวัดอุดรธานีมายัง กรุงเทพมหานคร ในวันนี้ โดยเที่ยวบิน AirAsia FD3355 ซึ่งมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 10.40 น. เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของสำนักงาน ป.ป.ส. และขยายผลถึงผู้สั่งการ ผู้สนับสนุน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า คดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการกระทำของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่พยายามใช้บุคคลหลายระดับในกระบวนการลำเลียงยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ แต่ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยและต่างประเทศ ทำให้สามารถขยายผลจนเชื่อมโยงถึงผู้เกี่ยวข้องในประเทศได้

สำนักงาน ป.ป.ส. จะเดินหน้าสืบสวนขยายผลอย่างเข้มข้น เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ พร้อมยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศในการสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ตัดวงจรการลำเลียงและเครือข่ายทางการเงิน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและประเทศ

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:36 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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