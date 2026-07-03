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ช็อกตัวเลข! แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาดับพุ่ง 2595 ศพ กลิ่นเหม็นคลุ้ง กู้ภัยเร่งกู้ร่างเหยื่อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:54 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:56 น.
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ยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาทะลุ 2595 ศพ

เปิดยอดผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนซุเอลา ดับแล้ว 2595 ศพ เจ็บนับหมื่น อาคารพังถล่ม กู้ภัยเร่งกู้ร่างเหยื่อ นานาชาติระดมทุนช่วยเหลือฟื้นฟูเมือง

อัปเดตข้อมุลล่าสุด เดลซี โรดริเกซ ประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลา แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงสองครั้งซ้อนพุ่งสูงถึง 2,595 ราย ทีมกู้ภัยต้องเปลี่ยนภารกิจจากการค้นหาผู้รอดชีวิตมาเป็นการกู้ร่างออกจากซากปรักหักพังแทน เนื่องจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเกือบ 8 วันนับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา รัฐบาลยืนยันไม่มีแผนขุดหลุมฝังศพหมู่แม้จะมีผู้สูญหายอีกหลายพันคนก็ตาม

จากเหตุแผ่นดินไหวทำลายอาคารพังถล่ม 189 แห่งในรัฐลากวยราซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่ง มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 11,000 คน ในเมืองท่ากาเตียลามาร์ซึ่งได้รับผลกระทบหนักที่สุด เจ้าหน้าที่เร่งจัดเรียงโลงศพ กลิ่นเหม็นของร่างผู้เสียชีวิตลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนว่าศูนย์พักพิงที่แออัดและการบาดเจ็บที่ไม่ได้รับการรักษาอาจก่อให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง ซ้ำเติมระบบสาธารณสุขที่ย่ำแย่อยู่แล้ว

ท่ามกลางความหวังริบหรี่ ทีมกู้ภัยนานาชาติสามารถช่วย เอร์นัน อัลแบร์โต คิล โฟลเรส เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัย 43 ปี ออกจากซากห้างสรรพสินค้าได้อย่างปลอดภัย หลังจากติดอยู่ข้างใต้นานเกือบ 8 วัน อาศัยช่องว่างที่มีอากาศหายใจและประทังชีวิตด้วยอาหารและน้ำที่เจ้าหน้าที่ส่งผ่านรอยแยกเข้าไปให้

ด้านการช่วยเหลือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกเสนอความช่วยเหลือและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูประเทศ รัฐบาลกำลังตั้งกองทุนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ร่วมกับไอเอ็มเอฟเพื่อจ่ายให้ผู้รับเหมาสร้างบ้านใหม่ นอกจากนี้รายได้จากการผลิตน้ำมันซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จะถูกนำมาใช้เพื่อการฟื้นฟูและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สหรัฐฯ ยังมอบเงินช่วยเหลือกว่า 300 ล้านดอลลาร์ และส่งทหารราว 900 นายเข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัย

ขณะที่วอชิงตันชื่นชมความร่วมมือของรัฐบาลเวเนซุเอลา กลุ่มสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้ตรวจสอบการใช้เงินอย่างโปร่งใส ฝั่ง เลารา กริสตินา ดิบ ผู้อำนวยการโครงการเวเนซุเอลาจากสำนักงานวอชิงตันเพื่อละตินอเมริกา (WOLA) เน้นย้ำว่าการกำกับดูแลมีความสำคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าเงินจะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแท้จริง

ปัจจุบันทีมกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางซากปรักหักพัง ครอบครัวหลายพันครอบครัวต้องไร้ที่อยู่อาศัย และยังไม่สามารถสรุปตัวเลขความสูญเสียทั้งหมดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีของเวเนซุเอลาได้

แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-3
ภาพจาก : AP
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา-2
ภาพจาก : AP
แผ่นดินไหวเวเนซุเอลา
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : arabnews

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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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