บันเทิง

ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:56 น.
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ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ "แดนนี่ โกลเวอร์" วัย 79 เปิดใจกลางรายการ กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์

ส่งกำลังใจ! แดนนี่ โกลเวอร์ นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 เจ้าของบทบาทตำรวจใจดีใน “Lethal Weapon” ยอมรับกำลังป่วยด้วย ‘โรคอัลไซเมอร์’

เรียกได้ว่าเป็นการเปิดใจครั้งแรกที่สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับและครอบครัวเป็นอย่างมาก เมื่อ แดนนี่ โกลเวอร์ (Danny Glover) นักแสดงระดับตำนานวัย 79 ปี ผู้ฝากผลงานการแสดงที่เป็นที่จดจำไปทั่วโลกในบทบาทตำรวจใจดี จากภาพยนตร์ชุด Lethal Weapon ได้บอกเล่าอาการป่วยของตัวเอง หลังมีโอกาสได้ไปนั่งให้สัมภาษณ์กับรายการ Today เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา

ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์

แดนนี่ โกลเวอร์ เปิดเผยในรายการ Today ว่า เขาได้รับผลวินิจฉัยจากแพทย์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่ากำลังเผชิญกับอาการป่วย ‘โรคอัลไซเมอร์’ ซึ่งอาการของโรคนี้เริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ทั้งในด้านการเคลื่อนไหว การพูด และความทรงจำที่เริ่มช้าลงอย่างเห็นได้ชัด

แม้จะทราบดีว่าโรคนี้จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงชีวิตไปจากเดิม รวมถึงส่งผลต่ออนาคตในงานแสดงและการปรากฏตัวต่อสาธารณะ แต่ แดนนี่ โกลเวอร์ยังคงมีทัศนคติที่เป็นบวกและยืนยันว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ และสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาย้ำอยู่เสมอ นั่นก็คือ ครอบครัว รวมถึงคนที่รักเขา คอยเป็นกำลังใจเคียงข้างเขาอยู่ตลอด โดยสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้เขายังคงมีความเข้มแข็งแม้ต้องเผชิญกับโรคที่ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาด

ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์-2
ภาพจาก : IG officialdannyglover

ประวัติ แดนนี่ โกลเวอร์

แดนนี่ โกลเวอร์ เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 1946 เป็นบุตรชายของแคร์รี และเจมส์ โกลเวอร์ พ่อกับแม่ของเขาเป็นพนักงานไปรษณีย์ และมีบทบาทในสมาคมแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของคนผิวสี (NAACP) โดยทำงานเพื่อส่งเสริมสิทธิที่เท่าเทียมกัน

ช่วงชีวิตวัยเด็ก แดนนี่ โกลเวอร์ เคยป่วยเป็นโรคลมชักแต่ไม่มีอาการชักอีกเลยนับตั้งแต่อายุ 35 ปี เขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโก (SFSU) ในช่วงปลายทศวรรษ 1960 แต่ไม่ได้สำเร็จการศึกษา ต่อมา SFSU ได้มอบเหรียญประธานาธิบดีแห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโกให้แก่เขา เพื่อเป็นการยกย่องการบริการด้านการศึกษา

แดนนี่ โกลเวอร์ เป็นนักแสดง โปรดิวเซอร์ และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวอเมริกัน เขาเริ่มต้นอาชีพการแสดงในภาพยนตร์เรื่องEscape from Alcatrazในปี 1979 กระทั่งช่วงปลายปี 1980 แดนนี่ โด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทเป็น เจ้าหน้าที่ตำรวจ “โรเจอร์ เมอร์ทอห์” ในภาพยนตร์ชุด Lethal Weapon

ด้วยผลงานการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ แดนนี่ โกลเวอร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัล Primetime Emmy Award ถึงสี่ครั้ง จากบทบาทเนลสัน แมนเดลาในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Mandelaทางช่อง HBO (1987), โจชัว ดีทส์ในมินิซีรีส์แนวตะวันตกเรื่องLonesome Dove ทางช่อง CBS (1989), ฟิลิป มาร์โลว์ในซีรีส์แนวฟิล์มนัวร์ เรื่อง Fallen Angels ทาง ช่อง Showtime (1995) และวิล วอล์คเกอร์ในภาพยนตร์ชีวประวัติเรื่องFreedom Songทางช่อง TNT (2000) อีกด้วย

นอกจากผลงานสร้างชื่อในวงการบันเทิงมากมายแล้ว แดนนี่ ยังเป็นผู้สนับสนุนและเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วย และเขายังเป็นสมาชิกของTransAfrica ForumและCenter for Economic and Policy Research ด้วย ซึ่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ แดนนี่ ทำให้เขาได้รับเหรียญมิตรภาพ แห่งชาติคิวบา จากสภาแห่งรัฐของคิวบา

ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์-3
ภาพจาก : IG officialdannyglover
ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์-5
ภาพจาก : FB DannyLGlover
ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์-1
ภาพจาก : wikipedia
ส่งกำลังใจ! นักแสดงรุ่นใหญ่ วัย 79 กำลังเผชิญอาการป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์-4
ภาพจาก : FB DannyLGlover

อ้างอิงจาก : รายการ TODAY, gamereactor.eu,

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:56 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:56 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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