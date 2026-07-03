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โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว แจงดราม่าไหว้ครู หลังพบมีครูกัมพูชาร่วมพิธีด้วย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:22 น.
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โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว แจงดราม่าไหว้ครู หลังพบมีชาวกัมพูชาอยู่ด้วย ชี้ไม่ได้มีจุดประสงค์ด้านการเมือง เป็นการแสดงความเคารพครู

จากกรณีประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากกิจกรรมไหว้ครูของโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในครูนั้นเป็นชาวกัมพูชา จนนำไปสู่ประเด็นถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนั้น

ล่าสุดทางโรงเรียนได้ออกชี้แจงว่า “โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น ความห่วงใย และข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่มีต่อกรณีภาพกิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียน ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โรงเรียนตระหนักถึงความรู้สึกและความกังวลของสังคมที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ล้วนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนซึ่งมีบริบทเฉพาะด้านภาษา วัฒนธรรม และความหลากหลายของผู้เรียน การมีบุคลากรเฉพาะจึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการเรียน

สำหรับพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเป็นประจำตามขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความกตัญญูกตเวทิตา และการแสดงความเคารพต่อครูผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และมิได้มีเจตนาหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสถานการณ์ความขัดแย้งด้านความมั่นคงแต่อย่างใด ทั้งนี้ โรงเรียนปลูกฝังความรัก สร้างความตระหนักในความเป็นชาติไทย

โรงเรียนตระหนักและเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งขอยืนยันว่า โรงเรียนยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อสั่งการ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวปฏิบัติ โรงเรียนจะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหน่วยงานของรัฐโดยทันที

ท้ายที่สุดนี้ โรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพิจารณาและเผยแพร่ข้อมูลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกล่าวหา การวิพากษ์วิจารณ์ หรือการโจมตีบุคลากรและนักเรียน ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนสามารถปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกคน

โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความเข้าใจ ความไว้วางใจ และการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:22 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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