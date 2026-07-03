อ.ปานเทพ เปิดจดหมายลายมือ เจ๊อ้อย กำลังใจเต็มเปี่ยม เดินหน้าลุยแบบสุดซอย
อ.ปานเทพ เปิดจดหมายลายมือ เจ๊อ้อย กำลังใจเต็มเปี่ยม เดินหน้าลุยแบบสุดซอย ไม่มีความหวั่นไหวหรือใจอ่อนใดๆ
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “จดหมายเขียนด้วยลายมือฉบับล่าสุดของ “พี่อ้อย” วันที่ 2 กรกฎาคม 2569”
โดยในเนื้อหานั้นระบุว่า “เรียน คุณอาสนธิ อาจารย์ปานเทพ ทนายปุย และพี่ ๆ น้องๆ ชาวบ้านพระอาทิตย์ ที่รัก ทุกท่าน
อ้อยเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยลายพ่อของอ้อยเฮง เพราะอยาก จะขอบพระคุณจากใจจริง สำหรับความช่วยเหลือ ความเมตตา และการสละเวลามาฝืนเคียงข้างอ้อยกันครอบครัวเพื่อรวมกัน สร้างความถูกต้องมาโดยตลอด อ้อยโชคดีมากที่มีบ้า พระอาทิตย์ เป็นที่พึ่งที่อบอุ่นและช่วยดูแลอองในทุก ๆ เรื่องค่ะ
สำหรับเรื่องราวหรือข้อความต่างๆ ในโลกโซเชียลตอนนี้ อ้อยอยากให้ทุกท่าน สบายใจและมั่นใจได้เลยนะคะว่า อ้อยยังคง มีกำลังใจที่เต็มเปี่ยม เข้มแข็ง และมีความสุขในทุกๆ ฉันค่ะ อ้อยยังคงมุ่งมั่นและยืนยันที่จะจับมือสู้เพื่อความถูกต้องรวมกัน ทุกคนให้ถึงที่สุดแนบ “สุดซอย ไม่มีความหวั่นไหวหรือใจอ่อนใดๆ แน่นอนค่ะ
อ้อยเนื้อมั่นว่าความจริง และความถูกต้อง ซึ่งดงามกำลังเดินหน้าไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างมั่นคง แล้วค่ะ อ้อยขอยืนยัคำเดิมและขอส่งพลังใจให้บ้านพระอาทิตย์ ในการดำเนินงานทุกอย่างต่อไป ตามที่เราได้ตกลงและทำหนังสือมอบอำนาจกันไว้ทุกประการนะคะ อ้อยเชื่อมั่นในความตั้งใจดี ของทุกท่านเสมอ ล้วนเรื่องการรวมทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิยาม เฝ้าแผ่นดินนั้น อ้อยทำด้วยความเต็มใจและมีความสุขใจตั้งใจจริง มาตั้งแต่แรก เพราะติดอยู่เสมอว่า อยากนำเงินก้อนนี้มาสร้างบุญ กุศลและทำประโยชน์ร่วมกันค่ะ
ขอบคุณบ้านพระอาทิตย์ที่สู้เพื่อความถูกต้องโดยไม่หวังสิ่ง ตอบแทนใดๆ อ้อยขอยืนยันว่าอ้อยยังสู้เคียงข้างทุกคนด้วยรอยยิ้ม และความเข้มแข็ง และขอส่งกำลังใจให้ทุกๆ ท่านนะคะ”
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