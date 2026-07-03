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ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:12 น.
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ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา
ขอบคุณภาพ "วู้ดดี้ ล่ำซ่ำ" จาก : ไทยรัฐ

ทำความรู้จัก ประวัติ วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มมาดเซอร์ทายาทตระกูลดัง ผู้กุมหัวใจอดีตนางร้ายแม่ลูก 2 อย่าง ดิว อริสรา ได้อยู่หมัด

ไม่จำเป็นต้องเดากันแบบผิด ๆ ถูก ๆ กันอีกแล้ว เมื่อฝ่ายชายประกาศตัวเรียกอดีตนางร้ายแม่ลูก 2 ว่า “ที่รัก” ออกสื่อด้วยตัวเอง เปิดโหมดคลั่งรักแบบฉบับหนุ่มมาดเซอร์อย่าง วู้ดดี้ ล่ำซำ แฟนใหม่ตัวจริงของ ดิว อริสรา ซึ่งหลาย ๆ คนยัง งง ๆ กันอยู่ว่าเขาคือใครกันแน่ ซึ่งวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ วู้ดดี้ ล่ำซำ แฟนใหม่ของ ดิว อริสรา ให้มากขึ้นกันค่ะ

เฉลยแล้ว! แฟนใหม่ ดิว อริสรา เป็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์ตระกูลดัง ที่ไม่ใช่ เอริค เซี่ย

ประวัติ วู้ดดี้ ล่ำซำ แฟนใหม่ ดิว อริสรา

วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร? พ่อหนุ่มหล่อมาดเซอร์ทายาทตระกูล่ำซำ ที่กำลังครองหัวใจนางร้ายแม่ลูก 2 ดิว อริสรา แถมเปิดโหมดคลั่งรักเรียก “ที่รัก” ออกสื่อคนนี้เขาคือ ทายาทรุ่นใหม่ของตระกูลล่ำซำ นักธุรกิจเชื้อสายจีนชื่อดังของไทย ซึ่งเป็นตระกูลผู้ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในธุรกิจการเงินและประกันภัยรายใหญ่ของประเทศ อย่างธนาคารกสิกรไทย และเมืองไทยประกันชีวิต

ทำความรู้จัก วู้ดดี้ ล่ำซำ คือใคร_ พ่อหนุ่มมาดเซอร์ผู้กุมหัวใจ ดิว อริสรา
ภาพจาก : ไทยรัฐ
ดิว อริสรา และแฟนใหม่
ภาพจาก Instagram : duearisara

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อ้างอิงจาก : FB มนุษย์ตุ๊ด

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 10:12 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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