แพรรี่ ซัดคนพูดถนนไม่ใช่ที่พระเดิน ไล่พระเลิกธุดงค์ข้างทาง ถามกลับ ‘ใบขับขี่ไหม’
เคลื่อนไหวล่าสุด! แพรรี่ ไพรวัลย์ สวนเดือดคนโพสต์ถนนไม่ใช่ที่พระเดิน เรียกร้องให้หยุดเดินธุดงค์ข้างทาง เจ้าตัวซัดไหล่ทางมีไว้ให้คนเดินเท้า ถามกลับจะให้ไปเดินบนหลังคาบ้านใคร
เดือดต่อเนื่องหลังจาก แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาพูดถึงข่าวสลด กรณีเด็ก 11 ปีขับรถยนต์ของผู้ปกครองออกมาบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 พุ่งชนขบวนพระธุดงค์มรณภาพแล้ว 10 รูป ฝั่งแพรรี่เตือนว่าผู้ปกครองควรดูแลเป็นพิเศษหากที่บ้านมีลูกเล็กหรือเป็นเด็กพิเศษ ปัจจุบันผู้ปกครองมักฝึกสอนหรือตามใจให้ลูกหลานขับรถให้ตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
ล่าสุด แพรรี่ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโต้ตอบความเห็นของบุคคลหนึ่งในเฟซบุ๊กที่กล่าวว่าถนนไม่ใช่ทางพระเดิน ต่อให้วันนี้เด็กวัย 11 ปีไม่ก่อเหตุ วันข้างหน้าอาจมีคนเมา คนขับรถเบรกแตก หรือคนวูบเพราะโรค พร้อมติดแฮชแท็กทิ้งท้ายว่า “#หยุดเดินธุดงค์ข้างทางได้แล้ว”
จากนั้น แพรรี่ สวนกลับความเห็นดังกล่าวว่า “อีเจ๊คนนี้เคยสอบใบขับขี่หรือเปล่าคะ หล่อนไม่รู้จักคำว่าไหล่ทางหรอคะ ไหล่ทางไม่ใช่ที่สำหรับรถปกติจะวิ่งได้ค่ะ ผิดกฎหมาย คนเดินเท้าหรือรถจักรยาน มีสิทธิที่จะใช้ไหล่ทางได้ ไม่ให้พระเดินบนไหล่ทางจะให้ไปเดินบนหลังคาบ้านหล่อนหรอ #อีครีเอเตอร์ใหญ่”
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