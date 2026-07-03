กองทัพรัสเซียถล่มกรุงเคียฟชุดใหญ่ ตายแล้ว 27 ศพ บาดเจ็บ 91 ราย
กองทัพรัสเซียถล่มกรุงเคียฟชุดใหญ่ ตายแล้ว 27 ศพ บาดเจ็บ 91 ราย ถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อเมืองหลวงในช่วงปีที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า กองทัพรัสเซียได้เปิดฉากถล่มกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 27 ศพ บาดเจ็บ 91 ราย ซึ่งทางกองทัพยูเครนระบุว่าเป็นการโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดต่อเมืองหลวง
แม้ว่าการโจมตีก่อนหน้านี้จะมียอดผู้เสียชีวิตที่มากกว่า แต่ทางยูเครนระบุว่ารัสเซียได้ใช้อาวุธทั้งมิสไซล์และโดรนมากกว่าครั้งก่อนๆ และโจมตีในพื้นที่วงกว้าง
ขณะที่นายโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน จะได้สั่งให้มีการอพยพพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเปิดให้ประชาชนลี้ภัยในรถไฟใต้ดิน ซึ่งระบุว่ามีประชาชนลี้ภัยแล้วมากกว่า 50,000 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่ลี้ภัยมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมา
นายเซเลนสกียังได้เตือนอีกว่ารัสเซียจะโจมตีอีกครั้ง ซึ่งทางยูเครนยังได้กล่าวหาอีกว่ารัสเซียตั้งเป้าโจมตีพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชน
ด้านรัสเซียระบุว่า พวกเขาเล็งเป้าไปยังพื้นที่ทางทหารของกองทัพยูเครน และเป็นการแก้แค้นที่ยูเครนโจมตี โครงสร้างพื้นฐานของประชาชน
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