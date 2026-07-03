ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน ก่อนลดโทษเหลือคุก 36 ปี
ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต คดีลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมัน อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ก่อนลดโทษเหลือคุก 36 ปี 12 เดือน เนื่องจากสารภาพ
เพจเฟซบุ๊ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยคำพิพากษาของศาลจังหวัดนราธิวาส พิพากษาลงโทษสถานหนักกลุ่มผู้ก่อความรุนแรง ลอบวางระเบิด – ลอบวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
สำหรับคดีนี้เป็นเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 11 ม.ค.69 กลุ่มคนร้ายได้ก่อเหตุอุกอาจลอบวางระเบิดและวางเพลิง สถานีบริการน้ำมัน บ้านโคก ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชน
ล่าสุดในคดีหมายเลขดำที่ อ.500/69 ศาลได้มีคำพิพากษาความผิดฐานก่อการร้าย, ซ่องโจร, และครอบครองอาวุธสงคราม โดยลงโทษ นายแมโซ (สงวนนามสกุล) จำเลยที่ 1 “จำคุกตลอดชีวิต” (ลดโทษเหลือ 36 ปี 12 เดือน เนื่องจากรับสารภาพ) ส่วนจำเลยที่ 2 และ 3 ที่ปฏิเสธศาลสั่งฟ้องใหม่และคุมตัวไว้ทั้งหมด
การตัดสินครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า ผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงและทำลายความสงบสุขของชาติ จะต้องได้รับโทษอย่างสาสมตามกฎหมายสูงสุด ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้น ประหารชีวิต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประหารชีวิต มือปืนบุกยิงป้อมรถไฟตำรวจดับ ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
- ด่วน! ศาลพิพากษาประหารชีวิต 2 ผู้ต้องหาคดีระเบิดราชประสงค์ คร่า 20 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: