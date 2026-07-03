โพสต์สุดท้ายพ่อ ออย แสงศิลป์ เหยื่อเด็ก 11 ขับรถชนมรณภาพ ขอมุ่งทำดีเพื่อศาสนา
ออย แสงศิลป์ แชร์โพสต์สุดท้ายของพ่อแท้ ๆ พระธุดงค์ถูกเด็ก 11 ปีขับรถชนมรณภาพ เผย “เป็นพระทั้งทีขอทำความดีเพื่อศาสนา”
หลังจากนักร้องหนุ่ม ออย แสงศิลป์ ทราบข่าวเศร้าพ่อแท้ ๆ หรือ พระรัชตะ ทองบุราณ พระธุดงค์ประสบอุบัติเหตุถูกเด็กวัย 11 ปีขับรถยนต์ชนมรณภาพขณะเดินอยู่บริเวณถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารส่งผลให้มรณภาพ 10 รูป และบาดเจ็บสาหัสหลายราย
ล่าสุด ออย แสงศิลป์ แชร์โพสต์สุดท้ายของพ่อในเฟซบุ๊ก พระรัชตะแชร์คลิปขณะอยู่ที่วัดพร้อมพระธุดงค์รูปอื่น ๆ ระบุข้อความว่า “เป็นพระทั้งทีก็ขอสร้างดีเพื่อศาสนาเจริญพร”
อย่างไรก็ดี หนุ่มออยให้สัมภาษณ์หลังเกิดเหตุสลดตนทราบข่าวเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 11.00 น. ยอมรับว่ารู้สึกช็อกมาก เพราะตอนแรกทราบว่าพ่ออยู่ในกลุ่มพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุ จากนั้นไม่กี่นานมีคนเข้ามาแจ้งว่าพ่อของตนมรณภาพแล้ว
ส่วนเด็ก 11 ปีที่เป็นผู้ก่อเหตุ ออยทราบว่ายังเป็นเด็กแต่ไม่มีอะไรจะกล่าวถึง และปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการต่อไป
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