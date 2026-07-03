ตำรวจเผยคู่รักรัสเซีย ซ่อนอยู่ในตึกทั้งคืน ก่อนจะปีนยอดเอ็มไพร์สเตท เพื่อขอแต่งงาน
ตำรวจเผยคู่รักรัสเซีย ซ่อนอยู่ในตึกทั้งคืน ก่อนจะปีนยอดเอ็มไพร์สเตท เพื่อขอแต่งงาน โดยอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องดูแลรักษาความปลอดภัยช่วงบอลโลก
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับกุมสองนักปีนป่าย หลังจากที่ปีนขึ้นไปยอดตึกเอ็มไพร์สเตท ที่มีความสูง 443 เมตร
จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ถูกจับกุมคือนายอีวาน เบียร์คัส วัย 32 ปี และ เอเจล่า นิโคเลา วัย 33 ปี ซึ่งฝ่ายชายได้คุกเข่าขอแต่งงานกับฝ่ายหญิงหลังปีนขึ้นตึกสำเร็จ โดยทั้งสองยังได้ถือป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “เมื่อพลังแห่งความรักเอาชนะความรักในอำนาจได้ โลกก็จะพบกับสันติสุข” นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN รายงานเพิ่มเติมถึงเบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวว่า ทั้งคู่อาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวุ่นวายกับการรักษาความปลอดภัยในศึกฟุตบอลโลกและการเตรียมพร้อมงานแต่งงานของ เทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวคนดังกับ ทราวิส เคลซ์ แฟนหนุ่ม
ทั้งสองได้เข้าไปในอาคารเหมือนนักท่องเที่ยวหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุ ก่อนจะซ่อนตัวในอาคารจนกระทั้งช่วงที่ตึกปิดทำการ โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นทั้งสองคนกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในส่วนของหอชมวิว และกล้องวงจรปิดยังจับภาพวินาทีที่ทั้งสองปรากฎออกมาจากที่หลบซ่อนด้วย
ทางสำนักอัยการระบุว่า พวกเขาจะเอาผิดทั้งสองผ่านช่องทางกฎหมายในชั้นศาลต่อไป อย่างไรก็ตามเขาบอกว่าเขาให้เครดิตว่าเป็นวิธีการขอแต่งงานที่เหลือเชื่อมากๆ
พวกเขาถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงการบุกรุก การกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น การทำลายทรัพย์สิน การบุกรุก และการก่อความวุ่นวายในที่สาธารณะ
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