เฉลยแล้ว! แฟนใหม่ ดิว อริสรา เป็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์ตระกูลดัง ที่ไม่ใช่ เอริค เซี่ย

เพื่อนสนิทเฉลยให้เอง! แฟนใหม่ ดิว อริสรา เป็นหนุ่มหล่อมาดเซอร์ทายาทตระกูลดัง ที่ไม่ใช่ เอริค เซี่ย ฝ่ายชายออกตัวแรงเรียก ‘ที่รัก’ เต็มปาก
เหมือนว่าเป้าหมายที่ชาวเน็ตหลายคนพุ่งกันไปว่ารักครั้งใหม่ของ ดิว อริสรา นั้นคือ เอริค เซี่ย นักธุรกิจหนุ่มมหาเศรษฐีแสนล้าน หลานชายเจ้าสัวซีพี โดยเป็นการคาดเดาจากมือที่ถือร่ม และจูงสาวดิว นั้นจะเป็นการเดาที่ผิดข้อเท็จจริงไปอย่างสิ้นเชิง โดยทางเพื่อนสนิทของชีดิวอย่าง ฝน มาริสา โผล่มาคอมเมนต์เฉลยว่า “ไม่ใช่เอริคนะ”
ล่าสุดแฟนหนุ่มตัวจริงของ ดิว อริสรา เขาออกมาเปิดตัวพร้อมเปิดโหมดคลั่งรักแบบสุดโต่ง และพ่อหนุ่มคนนั้นก็คือ วู้ดดี้ ล่ำซำ หนุ่มหล่อมาดเซอร์ทายาทตระกูลล่ำซำ เจ้าของมือคู่นั้นที่กุมมือสาวดิวเที่ยวฉ่ำที่อเมริกา
ขณะที่การแสดงตัวแบบเงียบ ๆ ของ วู้ดดี้ ล่ำซำ ปรากฎขึ้นในสตอรี่ไอจีส่วนตัวของเขา โดยโพสต์ภาพสาวดิวในลุคสบาย ๆ ด้วยชุดคลุมอาบน้ำ ยืนดื่มกาแฟอยู่ริมระเบียงห้องพัก ซึ่งเป็นมุมเดียวกันกับภาพที่ ดิว เคยโพสต์รูปมือของคน 2 คนถือแก้วกาแฟคนละแก้ว นั่นเอง จากโพสต์ดังกล่าวของฝ่ายชาย ทางดิวได้เข้าไปคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวใจ ก่อนที่วู้ดดี้จะตอบกลับว่า “Happy Birthday tee rak” พร้อมอิโมจิหน้ายิ้มและหัวใจสีแดง
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อ้างอิงจาก : thairath
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