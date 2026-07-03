สาวไทย แจ้งความหนุ่มอินเดีย หลอกคบและให้เลี้ยงนาน 3 ปี อ้างเป็นคนวรรณะสูง
สาวไทย แจ้งความหนุ่มอินเดีย หลอกคบและให้เลี้ยงนาน 3 ปี อ้างเป็นคนวรรณะสูง เอาเข้าจริงไม่หางานทำหรือไปเรียนต่อ ฝ่ายชายเศร้าบอกยังรักฝ่ายหญิงอยู่
พ.ต.อ.พัดธงทิว ดามาพงศ์ ผกก.ตม.จว.นนทบุรี ได้เดินทางเข้าจับกุม กูร์วินเดอร์ ชายอินเดียวัย 28 ปี โดยกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay 1,201 วัน) โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่คอนโดแห่งหนึ่ง ใน ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ น.ส.เอ (นาสมมุติ) อายุ 34 ปี แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ว่า มีบุคคลต่างด้าวเป็นชายชาวอินเดีย มาหลอกคบหาและให้เลี้ยงดูเป็นเวลานานเกือบ 3 ปี ผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ โดยหนุ่มอินเดียคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นคนที่มีวรรณะสูงในสังคมอินเดีย มีฐานะร่ำรวย มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เคยไปศึกษาที่ต่างประเทศมาหลายประเทศ โดยที่สุดท้ายกำลังเรียนการท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์
ทำให้ น.ส.เอ หลงเชื่อจึงตัดสินใจคบหากับหนุ่มอินเดียคนดังกล่าว โดยต่อมาหนุ่มอินเดียได้เดินทางจากสิงค์โปรมาหาตนที่ประเทศไทย ตนจึงยินยอมคบหาด้วย แต่ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ด้วยกันนั้น หนุ่มอินเดียได้มาพักอาศัยอยู่กับตนที่คอนโดและขอเงินใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไม่หางานทำ หรือไปเรียนต่อตามที่คุยไว้ ตนจึงตัดสินใจมาร้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ ตม.นนทบุรี ช่วยตรวจสอบหนุ่มอินเดียคนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพักอยู่อาศัยในไทยแบบผิดกฎหมาย
หลังจากรับแจ้งขอความช่วยเหลือ ทางเจ้าหน้าที่จึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบที่ห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่ง พบว่าหนุ่มอินเดียรายนี้นอนอยู่ในห้อง ที่มีข้าวของกองเป็นจำนวนมาก และตรวจสอบพบว่าวีซ่าสิ้นสุดไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 19 มี.ค.66 จึงได้ควบคุมตัวมาทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบถาม ผู้เสียหาย กล่าวว่า ตนรู้จักกับผู้ต้องหาเมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ผ่านทางแอปพลิเคชั่นหนึ่ง โดยขณะนั้นหนุ่มอินเดียรายนี้พักอาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยบอกว่าเขาเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่สิงคโปร์และทำงานพาร์ตไทม์ พร้อมกับคุยว่าที่บ้านเป็นคนมีเงิน มีวรรณะดี ทำให้เขาได้เดินทางไปหลายประเทศ เพราะทางบ้านได้ส่งเขาไปเรียนทั้งที่แคนาดา รัสเซีย และไซสปรัสมา ตนจึงหลงเชื่อคิดว่า เขาน่าจะเป็นคนมีเงินมีฐานะจริง เพราะว่าไปมาหลายประเทศ จึงได้คบหาพูดคุยกันเรื่อยมา
ต่อมาหนุ่มอินเดียรายนี้ลบเล้ากับตนว่าเขาไม่อยากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แล้ว อยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยกับตนเพื่อมาช่วยทำงานด้วยกัน ซึ่งตนคุยกันอยู่ประมาณ 3-4 เดือน หนุ่มอินเดียจึงได้เดินทางมาประเทศไทย แล้วมาอาศัยอยู่กับตนที่ จ.นนทบุรี
เมื่อเขามาอยู่กับตน ตนให้เขาหางานทำก็ไม่ยอมหางานทำ ระยะหลัวมาก็ไม่ช่วยทำงานบ้าน กลายเป็นคนอารมณ์ร้อน นิสัยเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ตลอดระยะเวลาสามปีที่อยู่กับตน เขาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร อยู่บ้านตลอด 24 ชม. จะมีเพียงออกไปข้างนอกเพื่อไปหาซื้อของกินของใช้เท่านั้นตลอดระยะเวลาที่อยู่กับตน 3 ปี ตนเป็นคนทำงานหาเงินมาดูแลค่าใข้จ่ายทั้งหมด ทำให้ตนต้องแบกภาระที่หนักมาก เพราะเขาไม่เคยช่วยตนหาเงินหรือทำงานหาเงินมาช่วยเหลือ จนตนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบมากเกินไป
ตนยอมรับว่าพลาดที่เข้าไปเล่นแอปหาคู่ดังกล่าว เพราะเคยเห็นว่ามีคนที่เข้าไปหาคู่แล้วประสบความสำเร็จได้คู่ที่ดีมาแล้ว ตนจึงเข้าไปทดลองเล่นในแอปดังกล่าวดู เพราะอาจจะเจอคนดีรักแท้สักคน แต่มันกลับไม่เป็นอย่างที่ต้องการกลายเป็นได้ภาระมาแทน ทำให้ปัจจุบันตนเลิกเล่นแอปนี้และลบทิ้งไปหมดแล้ว ตนฝากเตือนถึงคนที่จะเล่นแอปเหล่านี้ว่าต้องคัดกรองและตรวจสอบให้ดี ๆ อย่าได้ผิดพลาดเชื่อใจคนง่าย ๆ แบบตน
ขณะที่นาย กูร์วินเดอร์ ให้การว่า ต้องการมาประเทศไทยเพราะหลังเรียนจบจากสิงคโปร์แล้ว ตนไม่อยากกลับอินเดีย จึงอยากมาประเทศไทยแทน จึงได้หาเข้าแอปพลิเคชันหาคนคุยในแอป จึงได้มาพูดคุยกับฝ่ายหญิง จนต่อมามีชักชวนให้ตนมาประเทศไทย ตนจึงเดินทางมาอยู่กับ น.ส.เอ โดยไม่ได้วีซาอีกเลย จนเวลาผ่านมาประมาณ 3 ปี ส่วนสาเหตุที่ตนไม่ออกไปหางานทำนั้นเป็นเพราะว่า น.ส.เอ บอกกับตนว่า จะถูกตำรวจจับตนจึงไม่ค่อยออกห้องพักไปไหน
ช่วงแรกที่มาประเทศไทยตนมีเงินเก็บจากที่สิงค์โปร์มาใช้จ่ายด้วย แต่หลังจากเงินหมดตนก็ไม่มีเงินจึงมีปัญหา หลังจากที่ตนถูกจับแล้ว ตนคงต้องกลับไปที่ประเทศอินเดีย ส่วนเรื่องฐานะนั้น แม่ของตนทำธุรกิจรถสิบล้อและมีบ้านหลายหลังให้เช่าด้วย ตนเคยติดต่อไปหาแม่ที่อินเดียแล้ว แต่เขาไม่ช่วยเหลือตน เพราะถูกแม่ตัดขาดไปแล้ว และ ส่วนตัวตนยังรัก น.ส.เอ อยู่ถึงได้เดินทางมาประเทศไทย ที่ผ่านมาตนก็ไม่เคยทำร้ายฝ่ายหญิงเลย
เบื้องต้นหลังจากสอบปากคำหนุ่มอินเดียแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ ตม.จว.นนทบุรี ได้นำตัวส่ง สภ.บางกรวย เพื่อดำเนินคดี ก่อนผลัดดันออกนอกประเทศต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ
- นทท.อินเดีย ถูกสาวสองใช้ส้นสูงตีเลือดอาบ ขอเช็คของลับก่อนซื้อบริการ
- วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: