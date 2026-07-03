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“ออย แสงศิลป์” จี้ผู้ปกครองเด็กรับผิดชอบ หลังซิ่งรถชนพ่อแท้ๆมรณภาพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 08:47 น.
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ออย แสงศิลป์ จี้ผู้ปกครองเด็กรับผิดชอบ หลังซิ่งรถชนพ่อแท้ๆมรณภาพ ตัดสินใจเล่นคอนเสิร์ตตามเดิม เพราะไม่อยากให้กระทบคนที่เกี่ยวข้อง

จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูป โดยหนึ่งในพระที่มรณภาพคือ พระรัชตะ ทองบุราณ เตชวโร ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆ ของออย แสงศิลป์นั้น

ล่าสุด ออย แสงศิลป์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเพิ่มเติมว่า “เด็กยังไงมันก็คือเด็ก ผู้ปกครองต่างหาก ต้องออกมายอมรับเรื่องนี้” ก่อนจะเขียนอีกโพสต์ว่า “ข่มตานอนบ่หลับดอก”

ก่อนหน้านี้ ออย แสงศิลป์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ตนทราบข่าวพ่อในช่วงเวลาประมาณ 11 โมง ของวันที่ 2 ก.ค. 69 ตอนแรกทราบว่าแค่อยู่ในกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุ แต่เพียงไม่นานก็มีคนยืนยันว่าพระพ่อของตนเสียชีวิต ในตอนนั้นรู้สึกช็อกมาก และรีบเตรียมตัวเดินทางทันที แต่เนื่องจากได้ตั๋วไฟล์ตค่ำรวมถึงเครื่องบินดีเลย์ทำให้เดินทางมาช้า

ในส่วนของผู้ก่อเหตุนั้น ก็ทราบว่ายังคงเป็นเด็ก ตนก็ไม่มีอะไรจากกล่าวถึง ปล่อยให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการ

ส่วนของตนก็จะปรึกษากับทางพระรูปอื่นเพื่อคุยกันว่าจะจัดงานศพพ่ออย่างไร ส่วนคอนเสิร์ตที่ จ.ระยอง ในวันที่ 4 ก.ค. 69 ตอนแรกตนตัดสินใจจะยกเลิก แต่คิดว่าคงกระทบหลายฝ่าย ตนก็ตัดสินใจจะไปเล่นคอนเสิร์ตตามเดิม และกลับมาจัดการเรื่องงานศพพระพ่ออีกครั้ง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ก.ค. 2569 08:47 น.| อัปเดต: 03 ก.ค. 2569 08:47 น.
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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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