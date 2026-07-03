ชื่นชม “พี่วัตร” พยาบาลนอกเครื่องแบบ ช่วยพระได้รับบาดเจ็บ ถูกเด็ก 11 ซิ่งชน
ชื่นชม พี่วัตร พยาบาลนอกเครื่องแบบ ลงไปช่วยพระได้รับบาดเจ็บ ถูกเด็ก 11 ซิ่งชน เผยแม้อยู่นอกเวลางาน แต่จิตวิญญาณพยาบาลทิ้งพระไม่ได้
จากกรณีเด็กอุบัติเหตุเด็กอายุ 11 ปีขับรถยนต์พุ่งชนขบวนพระธุดงค์ส่งผลให้มีพระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุเกิดบนถนนสายหลักฝั่งขาเข้าเมือง ก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์ พื้นที่บ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และเป็นเหตุให้มีพระมรณภาพแล้ว 10 รูปนั้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุได้มีพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือพระที่ได้รับบาดเจ็บ ก่อนทราบชื่อในเวลาต่อมาว่าพลเมืองดีคนดังกล่าวคือ พี่วัตร หรือ วิวัตร เหล่าน้อย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านนาสีนวน ซึ่งกำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนนี้
โดย พี่วัตร เล่าว่า ขณะขับรถเข้าเมืองเพื่อติดต่อราชการที่ อบจ.มุกดาหาร เจอเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ที่บ้านนาเวียงแก ต.นาสีนวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้หยุดรถแจ้งเหตุ 1669 และให้การปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ พี่วัตร กล่าวอีกว่าแม้จะอยู่นอกเวลางานแต่จิตวิญญาณความเป็นพยาบาลจึงไม่สามารถจะทิ้งไปได้ แม้จะต้องไปแตะตัวสมณเพศ
ทั้งนี้ พี่วัตร ได้โสพต์ข้อความเฟซบุ๊กเล่าว่า “จุดเกิดเหตุที่บ้านนาเวียงแก ต นาสีนวน อ เมือง จ มุกดาหาร เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เป็นพยาบาลมา เป์นการทำ CPR แบบสุดๆในชีวิต อุบัติเหตุหมู่ ที่เกิดบนท้องถนน พระธุดงค์ 34 รูปเดินเท้าริมถนน มีรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง เหยียบผ่าแถวที่พระกำลังเดิน ทราบว่าคนขับเป็นเด็ก เรียนอยู่ ป 5 ครอบครัวต้องดูแลบุตรหลานของท่านไม่ให้ขับรถออกมาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิต ไม่สามารถลงภาพได้มากว่านี้เพราะเป็นภาพไม่เหมาะสม ขอบคุณรถกู้ชีพทุกคัน เจ้าหน้าที่คนที่ออกมาที่ถึงเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ขอให้ทุกรูปที่ถึงโรงพยาบาลปลอดภัยทุกรูปด้วเทอญ”
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